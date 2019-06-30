美聯邦法官禁挪用資金建邊境墻　特朗普上訴

中評社北京6月30日電／據“中央社”報道，當地時間28日，美國聯邦法官做出判決，禁止特朗普政府挪用25億美元反毒活動資金用來興建美墨邊界圍墻，不滿此判決的特朗普隨即提起上訴，同時他還再次威脅恢復遣返無證移民的圍捕行動。



美國司法部律師在向法院提交的文件中表示，他們正式就28日的聯邦地區法院判決，向第九巡回上訴法院提起上訴。



特朗普29日在日本二十國集團（G20）峰會記者會期間表示：“我們立即上訴，且我們認為必定能贏得上訴。沒理由該發生這種事。”



特朗普宣稱，沿美墨邊界興建圍墻是遏制非法移民及毒品走私所不可或缺的措施，但他迄今仍未能說服國會批准撥款興建。



此外，他還表示儘管國會通過了邊境緊急支出法案，他仍計劃推進ICE對無證移民的圍捕行動。



特朗普政府於2月決定繞過國會，宣布國家進入緊急狀態，動用總統緊急權限，挪移67億美元國會已批准的其他用途資金，用來興建邊界圍墻。民權團體和包括加州在內的多個州隨後提起訴訟，挑戰特朗普此舉的合法性。



6月28日，加州奧克蘭聯邦地區法院法官吉瑞安在兩項判決中指出，特朗普政府提議挪用國防部反毒活動資金違法。



其中一項判決針對加州代表20個州串聯提起的訴訟。另一判決是針對美國民權聯盟、喜埃拉協會及南部邊界小區聯盟聯合提起的訴訟，它們主張興建圍墻構成環境威脅。



加州檢察長貝塞拉28日晚發表聲明說：“這些判決嚴厲阻止總統特朗普非法攫取資金，挪移25億美元未獲授權經費，用於他偏愛的計劃。特朗普成功建造的只有憲法危機，有立即危害本州島的危險。”



來源：中新網