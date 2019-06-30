海外專家學者聚焦夏季達沃斯論壇

中評社北京6月30日電／仲夏時節、渤海之濱，2019年大連夏季達沃斯論壇如約而至。7月1日至3日，來自100多個國家的1900餘名政商學界和媒體代表聚焦“領導力4.0：全球化新時代的成功之道”，為在當今世界大變局下應對全球化新挑戰、推動全球化新發展把脈尋方，引發廣泛關注。



應對全球化新挑戰



當今全球經濟及地緣政治格局經歷重大變革，技術成果不斷湧現，環境挑戰層出不窮，世界正在步入一個全球化新時代，呼喚更加開放、可持續、包容性發展的新路徑，開辟全球合作新模式。



韓國成均館大學成均中國研究所所長李熙玉說，逆全球化、孤立主義和單邊主義與全球化大趨勢背道而馳。放眼世界，全球沒有一個國家可以孤立存在，全球化大勢無人可擋。隨著第四次工業革命時代到來，全球產業結構和布局有必要得到進一步優化調整，各國應進一步參與到開放性平台的建設當中。



澳大利亞悉尼大學商學院教授漢斯·亨德里施克說，全球化目前面臨的主要挑戰之一是不平等問題，包括國家之間和國家內部的不均衡，應促進發展中國家更好地融入全球化進程中，令全球化更可持續地發展。



菲律賓黎刹大學系統政治學院院長梅達多·邦比塔認為，堅定走全球化道路、提升全球領導與治理能力，是解決當前全球化發展失衡、失序的一劑良方。



澳大利亞國立大學經濟研究所高級講師陳益卷說，在全球化進程中，應在多邊框架下，考慮到各個國家、各個階層的發展需求，從長遠來看，對世界各國都應能產生有利的影響。



英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑說，為應對數字貿易時代到來，各國需做好軟硬基礎設施建設，保障人力資源投資，加強知識產權保護，完善貿易政策和規制框架。



