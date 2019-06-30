中評社北京6月30日電／全國人民代表大會常務委員會任免名單



（2019年6月29日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過）



一、免去江必新的最高人民法院第三巡回法庭庭長職務。



二、任命高憬宏為最高人民法院第三巡回法庭庭長。



三、免去程新文的最高人民法院民事審判第一庭庭長職務。



四、任命鄭學林為最高人民法院民事審判第一庭庭長，免去其立案庭庭長職務。



五、任命錢曉晨為最高人民法院立案庭庭長。



六、任命滕偉（女）為最高人民法院刑事審判第四庭庭長。



七、任命李劍為最高人民法院民事審判第三庭副庭長，免去其知識產權法庭副庭長職務。



八、任命梁鳳雲為最高人民法院行政審判庭副庭長。



九、任命胡夏冰為最高人民法院第一巡回法庭副庭長。



十、任命張樹明為最高人民法院第二巡回法庭副庭長。



十一、免去馮小光的最高人民法院民事審判第一庭副庭長、審判員職務。



十二、免去王振宇的最高人民法院行政審判庭副庭長職務。



十三、免去萬永海的最高人民法院第二巡回法庭副庭長職務。



十四、任命侯偉、王蓓蓓（女）、馬軍、李自柱、原曉爽（女）、雷艶珍（女）、孔立明、周平、潘才敏、袁曉貞（女）、於志濤、錢建國、陳瑞子（女）、岳利浩、歐宏偉為最高人民法院審判員。



十五、免去付少軍的最高人民法院審判員職務。



來源：新華網

