書香中國，見證時代進步的蓬勃力量

中評社北京6月30日電／清晨打開手機瀏覽新聞，午間捧一本書靜享閱讀時光，睡前聽一節有聲“課堂”……無處不在的閱讀，已融入越來越多人的生活，也成為“書香中國”的生動注腳。



隨著時代的進步，閱讀正在成為更多人的生命需求，成為全社會的共同需要，成為文明傳承的不竭動力。



從書荒到書海，精神食糧愈加豐富



世界讀書日來臨前的周末，北京朝陽公園內人頭攢動，無數愛書人從四面八方來赴“與書的約會”。



當天，2019北京全民閱讀暨第九屆“書香中國·北京閱讀季”開幕。92歲的表演藝術家藍天野與大家分享他的讀書感受：“書是精神食糧，要像吃飯一樣堅持天天讀書，否則就‘餓得慌’。”



改革開放讓物質富足起來的同時，也豐富了“精神食糧”。據統計，改革開放之初我國每年出版圖書1.5萬種，如今每年出版圖書約50萬種。“書荒”到“書海”的跨越，見證了國家的發展、時代的進步。



“圖書產品數量的大幅提升，是出版業改革開放以來發生的最大變化。”中國出版協會理事長柳斌傑說，圖書的可選擇性不斷增強，進一步豐富了人民群眾的精神文化生活。



特別是近年來，圖書品種結構日益優化、質量效益持續向好、原創精品不斷湧現，推出一大批富有時代精神、思想性與藝術性相結合的精品出版物。與此同時，實體書店紛紛轉型，迎來春天——



在黑龍江哈爾濱，百年老街上的果戈裡書店，用溫暖的燈光、柔和的音樂、經典的文學書籍為讀者營造了古典氛圍濃厚的閱讀世界；



在海南島的鳳凰九裡書屋，“詩和遠方”在此相擁，山海間的人文關懷和詩意之美讓讀者流連忘返……



全國各地的“最美書店”用“顔值”和“內涵”打動了讀者。“書店也能作為城市的眼睛，帶來溫暖和光明。”模範書局創始人姜尋說。



從倡導到踐行，全民閱讀蔚然成風



河南鄭州市文化路第一小學的校園閱讀中心內，書聲琅琅。這裡是孩子們放學後最愛去的地方。



這家於去年11月成立的閱讀中心，利用“前後兩扇門”打通了校園與社會的界線——一扇門通向校園，對師生開放；另一扇門面向街道，在課餘、周末、節假日對社會開放。



“希望通過豐富的閱讀資源、多彩的讀書活動，讓閱讀成為一種生活方式，進而推動全民閱讀。”建設方大河書局董事長李建峰說，未來3年，還將在河南省投資建設1000家校園閱讀中心，讓這一閱讀工程在中原大地開花結果。



全民閱讀活動如火如荼，得益於國家的政策支持。2012年，“開展全民閱讀活動”被寫入黨的十八大報告，是建設社會主義文化強國的一項重要舉措； 2014年至今，倡導全民閱讀已連續6年寫入政府工作報告。



