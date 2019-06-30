“現實”火熱，折射文藝創作的人民情懷

中評社北京6月30日電／首屆“金百花”全國小型戲劇戲曲作品展演日前在北京民族文化宮大劇院舉辦，來自全國14個省份的20台劇目亮相，其中多數是謳歌時代、謳歌人民的現實題材作品。



近年來，我國文藝作品呈現出現實題材強勢回歸的態勢。加強現實題材創作已成為廣大文藝工作者的共識，一批思想性藝術性相統一、鼓舞人民群眾鬥志的精品力作相繼湧現。



取材現實：貼近群眾生活百態



一座山水環繞的小城，一對痴情又妄想的劫匪，一個落魄保安，一個彪悍女子，被陰差陽錯地擰到一起，發生了一幕幕令人啼笑皆非的荒誕喜劇。



這是電影《無名之輩》的主要故事情節。這部現實題材的電影利用黑色幽默的手法展現底層小人物的生活、生命狀態，笑點與淚點共存，成為2018年電影市場一大驚喜。



近年來，像這樣展現小人物生活百態的文藝作品不斷湧現，深受群眾歡迎。電視劇《都挺好》聚焦“原生家庭之痛”的當代社會問題；科幻小說《獨角獸》從人的角度而非機器的角度討論人工智能，既呈現當下現實生活，又有鮮明的科幻元素……



據相關部門統計，連續數年，我國文學、戲劇、電影、電視劇等藝術門類創作作品，現實題材均超過一半，一批反映創新創業、精准脫貧、志願支教、鄰里關係、好人好事的文藝作品脫穎而出。



人民是文藝創作的源頭活水，一旦離開人民，文藝就會變成無根的浮萍、無病的呻吟、無魂的軀殼。



中國電視藝術家協會副主席、國家一級編劇王麗萍說，不論哪種形式，不變的是創作初心，就是始終圍繞以人民為中心。“不斷積累和挖掘生活中的動人細節，對我們來說就是深入生活、扎根人民。”



