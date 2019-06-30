低價團屢禁不止　遊客能否花錢少玩得好？

中評社北京6月30日電／景點數量和質量縮水、低價引誘、強迫消費，讓遊客對“低價游”性價比產生質疑——

【旅遊觀察】花錢少是否能玩得好？



“現在下車去店裡，1小時消費兩萬元……”近日，一則廣西桂林女導游在旅遊大巴車上態度強硬地要求旅客消費的視頻，再次引起社會對“不合理低價游”問題的關注。據了解，該旅遊團屬“低價團”，遊客因在購物點消費沒達到導游預期，於是出現上述情景。桂林市文化廣電和旅遊局回應稱，旅行社組織“不合理低價游”和旅遊購物商店高額回扣是造成這一結果的直接誘因。



《工人日報》記者在近期採訪中發現，近年來，雖然各級旅遊主管部門多次發文禁止旅行社、導游推行“低價團”業務，也採取多種處罰措施，但不合理低價游問題仍屢禁不止。這一現象為何難以根治？遊客能否實現花錢少真的玩得好？



“花錢買罪受”





“報這種便宜的旅行團簡直是花錢買罪受。”6月23日，在接受《工人日報》記者訪問時，安徽合肥的席女士抱怨道。不久前她帶著家人報名參加了一個“99元景德鎮、婺源三日游”旅行團。席女士選的是當地一家較知名的旅行社，“此前參加過這家旅行社其他團，感覺牌子大，比較靠譜。”



但等到遊客集中時，席女士才發現，這個旅行團並非由該旅行社組織，而是把多家旅行社的遊客召集到一起，再統一由幾輛旅遊大巴車和導游送到目的地。



考慮到旅行團費較低，席女士對於可能會安排的購物行程也有心理準備。但行程中的景點“淪為”購物點還是令她頗為惱火。“行程中安排有個景德鎮的景點，實際上就是帶到一個小瓷器廠讓我們買瓷器。”