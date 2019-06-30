中評關注：大家都拜　韓國瑜拜廟溫度不一樣

韓國瑜新竹拜會第一站就到竹蓮寺，左一是新竹市議會議長許修睿，也是竹蓮寺主委。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨高雄市長韓國瑜30日下午4時到晚間8點，在新竹縣政府廣場舉辦“決戰2020－贏回台灣”最終場造勢活動，估計湧入15萬人，韓國瑜本人預計晚間7點“大進場”，不過他下午2點開始，就在新竹縣市參拜多間廟宇，除了向神明祈求初選過關、大選勝利，韓挑選這4間宮廟“大有學問”，可以順道向地方政治人物與信眾爭取認同。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



韓國瑜今天在新竹場舉辦大型造勢，是民調封關前最後一場，下午提前走訪新竹市竹蓮寺、城隍廟，以及新竹縣新埔義民廟、新豐池和宮等宗教聖地參拜。



下午2點，韓國瑜抵達新竹市竹蓮寺參拜，午後新竹市高溫超過35度，信眾熱情更高。



新竹竹蓮寺主委許修睿，本身也是國民黨新竹市議會議長，因為韓國瑜來竹蓮寺參香，新竹市黨籍市議員幾乎全到齊，包括新竹市黨部主委也是黨中常委呂學樟、甫獲得黨中央徵召“立委”參選人鄭正鈐都到場。



值得關注的是，郭台銘日前到新竹市跑行程，其實已經拜訪會議會黨團，跟黨籍市議員都見過面，這次韓國瑜來新竹縣舉行竹竹苗造勢大會，新竹市議會黨團立場原本不會上台，不過韓國瑜本人來參拜，也在參香之前，在辦公室與黨籍市議員個別照相，晚間新竹市議會黨團，是否“一起站在舞台”？備受矚目。



韓國瑜第二站會到城隍廟，前黨主席朱立倫才剛參拜過，韓國瑜趁新竹縣造勢，也順道來城隍廟參香，城隍廟周邊看到不少身穿紅衣與青天白日旗衣服的韓粉來挺韓國瑜，整個商圈因為韓來參拜，生意也跟著好。



韓國瑜第三站到新埔客家義民廟，更是參選2020的政治人物必拜的廟宇，前鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫來新竹都會到義民廟，前“立法院長”王金平更是今天上午，在這裡辦王金平新竹縣之友會成立大會，這些人前腳走，韓國瑜緊接著就來。



第四站到新豐池和宮，也是爭取黨籍新竹縣議長張鎮榮的認同，議長說他首次出馬參選成功，也是池和宮的信眾襄助以及王爺神力加持所致。