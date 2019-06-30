高雄旗魚黑輪攤跟韓全台跑　老闆認證發大財

高雄旗津旗魚黑輪攤潘老闆跟著韓國瑜造勢場全台跑，非常受到韓粉喜歡，攤位前排滿了人。（中評社 林谷隆攝） 中評社新竹6月30日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜30日在新竹縣政府廣場舉辦“決戰2020-贏回台灣”造勢活動，在“國瑜夜市”中有好幾攤旗津旗魚黑輪，每一處攤位前都排滿了慕名而來的韓粉，旗魚黑輪潘老闆告訴記者，韓國瑜喊出“貨出去，人進來，大家發大財”的承諾，這半年是說到做到，跟著韓全台各地跑的業者，每場都賺錢，今天準備黑輪超過8千枝，應該可以賣光光。



高雄市長韓國瑜630新竹造勢，以“決戰2020-贏回台灣”為主題，本場次設定為桃園、新竹、苗栗四縣市的主場，主辦單位預估將會有15萬人到場。活動從下午4點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點抵達，並在新竹大專院校學生擔任掌旗手陪同下大進場 ，預計將掀起活動高潮。



名攤齊聚的“國瑜夜市”是韓國瑜造勢的特色之一，過去四場造勢夜市規模是150至200攤，這場新竹造勢擴增到250攤，增加新住民、弱勢團體、公益團體攤位等，周遭還有各地來賺韓粉財的流動性攤位，展現庶民文化。



眾多攤位中，有幾攤排隊小吃攤早早就在“國瑜夜市”中，打出知名度，許多都是高雄的特色小吃。



旗津旗魚黑輪潘老闆表示，他們是從高雄而來，從韓國瑜參選高雄市長開始，每一場造勢活動都參加，現在就跟著韓全台跑。他們的黑輪原料完全都是旗魚漿下去做，沒有加入麵粉，所以炸起來才有辦法是白色，有加粉炸起來會黑黑的。



他觀察，韓國瑜喊出“貨出去，人進來，大家發大財”這句承諾在這半年來，韓是完全說到做到，我們跟著韓的每一場活動，國瑜夜市的業者每一場都有賺到錢，過去沒有韓流生意真的差很多，已經不是筆墨可以計算。



潘老闆提到，過去大家只知道到高雄旗津可以吃海鮮，不知道用旗魚做的黑輪很美味，感謝這半年韓市長帶著我們各地跑，也讓旗津黑輪的名聲越來越響，現在每一場造勢，攤位前都會排滿人，韓粉的消費真的驚人！



他強調，這場新竹造勢，他們在前天晚間就從高雄北上來擺攤位，昨天從早上7點開始賣到晚間11點，昨天營業額是15萬元(新台幣)，今天預估可以賣20萬元，按四支100元計算，今天可以賣8000隻黑輪。