花錢買“內部信息”填報高考志願靠譜嗎？

中評社北京6月30日電／專家提醒考生和家長應保持理性，報考信息須查詢權威來源



這幾天，各地正在填報高考志願。在考生和家長為如何填好志願傷腦筋的時候，高考志願填報輔導市場熱了起來。線上智能填報APP、線下一對一輔導，收費從幾百元到幾萬元不等。



專業人士提醒，考生和家長在購買咨詢服務時應保持理性，報考數據必須查詢權威來源，不能迷信“高收費志願填報指導專家”和“內部信息”。



有機構聲稱能提供“內部信息”



6月23日，記者以“高考志願”為關鍵詞進行檢索，手機中相關的APP數量超過了50個。記者下載了其中3款評分較高的APP。



這3款軟件操作方法大致相同，用手機號碼進行註冊，填寫所在省份、高考分數、排名等相關信息後，軟件會智能推薦衝刺院校、適中院校和保底院校三種層次的相關院校。匹配院校數量從100～400多所不等，不過，想要獲取全部的院校信息則需要付費，金額從298～398元不等。



在線下，《工人日報》記者撥通了一家志願填報輔導機構的電話，客服告訴記者，這幾天的咨詢電話很忙。她向記者推薦了線上的一對一填報輔導服務，普通老師收費為980元，名師則需要2980元。



這位客服介紹，首先在線上填寫信息，交費後，專家會電話聯繫家長，提供半小時左右的咨詢服務，隨後平台會生成一份志願草表。這位客服承諾，他們的服務“從不掉檔”，但是也強調“沒有完美的選擇”。