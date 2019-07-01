中評關注：每到關鍵時刻柯P就亮出夫人牌

柯文哲與陳佩琪週末南下屏東行腳。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北7月1日電（記者 鄭羿菲）距2020選舉還有半年多，藍綠白陣營頻頻造勢，民進黨蔡英文上週末跑台東，中國國民黨郭台銘與韓國瑜則分別在新北市、新竹市辦活動，無黨籍台北市長柯文哲也接連帶著妻子陳佩琪下鄉行腳。柯造勢動作愈來愈大，何時全面開戰，成為關注焦點。



“要了解一個人，看他的過去就知道。”是柯文哲近期掛在嘴邊的話，也能作為判斷柯到底有沒有角逐2020意願的依據。



2014年柯文哲第一次打著“白色力量”參與台北市長選舉，對上擁有龐大資源的國民黨連勝文，被喻為“獨木舟挑戰大連艦隊”，在宣布參選時，柯文哲在台北市蔣渭水公園發表演說開啟選戰，之後也效法醫師從政的蔣渭水“文化演講會”模式，藉由政、商、學界的演講邀約，安排到處宣講掀起“白色旋風”。



柯文哲擔任台北市長的這4年半以來，也不時把蔣渭水、宣揚政治文化掛在嘴邊，在畢業季這2．3個月，柯文哲也請假四處進入大學“演說”，包括陽明大學畢業典禮、台東大學、高雄中學等，被外界解讀是搶攻“青年票”。企業界的演講邀約，柯文哲也動作頻頻。從2018年九合一選舉後，柯文哲並沒有就這樣“靜”下來，反而全台跑透透，讓藍綠陣營十分緊張。



柯文哲的“夫人牌”、妻子陳佩琪也向來都在關鍵時刻相挺。2013年，陳佩琪在台大醫院誤植愛滋病患器官案中，挺身替丈夫捍衛清譽，“犀利人妻”的形象深入人心；2014年選舉期間時，陳佩琪也頻頻出門替丈夫掃街、拜票，還因“連勝文槍擊案”的醫病關係，槓上連戰夫婦。柯文哲自上週前往花東、這週南下屏東，都帶著陳佩琪“搶人氣”，動作似乎也不言可喻。



柯文哲近期在電視專訪上，接連批評民進黨初選既不民主也不進步、日本核災區食品解禁的問題，讓日本政府對蔡英文評價不高。更爆料2018台北市長選舉明明談好了(綠白合作)，最後蔡英文卻壓不住黨內。柯也挑明說，民進黨2018年大敗，就是因為陳水扁、台大校長管中閔、前北農總經理吳音寧等人事案沒處理好。再加上民進黨近期以“‘國家安全’疑慮”為由，駁回柯的重大政績台北車站特定區雙子星開發案，新仇舊恨似乎讓綠白關係“回不去了”。



面對2020，柯文哲始終不願鬆口，但從比喻蔡英文是“秦失其鹿，天下共逐之”、“你們有辦法說服我，我就不選了”等隻字片語，都能很清楚解讀柯文哲對2020“起心動念”。以柯口中的“成功沒有偶然”，來解讀在專訪節目中自己承認的“有在準備”，看起來柯文哲只是在挑宣布時機而已。



至於柯文哲為什麼在“挑時機”？不外乎是不想太早“進廚房”遭藍綠夾殺，且2019上海—台北雙城論壇舉辦在即，不立刻宣布也是讓“抗中保台”為選舉主軸的民進黨有所顧忌之良策。畢竟若到時候柯文哲與大陸國台辦主任劉結一會面，受民進黨操作“抗中”氛圍的當今台灣社會，對柯的民調勢必會有一波影響。



而柯文哲手中也非沒有反制牌，就是若民進黨打柯打得太用力，占比約2成的“柯粉”們的動向，肯定會影響民進黨的“立委”席次，民進黨也只能策略性地“打小力點”，避免柯粉不爽投票，甚至是投給國民黨。