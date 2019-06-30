7大領域將進一步放寬外商投資準入

中評社香港6月30日電／新華社報道，7月30日起，外資進入船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經紀機構、增值電信、油氣勘探開發等限制將進一步放寬或取消。國家發展改革委、商務部6月30日發佈《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，清單條目由48條減至40條。



兩部門同日發佈了《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，清單條目由45條減至37條。兩份清單均將於2019年7月30日起施行。



2019年版外資準入負面清單在一系列領域推出新的開放措施：



推進服務業擴大對外開放——



交通運輸領域，取消國內船舶代理須由中方控股的限制。



基礎設施領域，取消50萬人口以上城市燃氣、熱力管網須由中方控股的限制。



文化領域，取消電影院、演出經紀機構須由中方控股的限制。



增值電信領域，取消國內多方通信、存儲轉發、呼叫中心3項業務對外資的限制。



放寬農業、採礦業、製造業準入——



農業領域，取消禁止外商投資野生動植物資源開發的規定。



採礦業領域，取消石油天然氣勘探開發限於合資、合作的限制，取消禁止外商投資鉬、錫、銻、螢石勘查開採的規定。



製造業領域，取消禁止外商投資宣紙、墨錠生產的規定。



同時，將繼續發揮自貿試驗區開放“試驗田”作用。在全國開放措施的基礎上，2019年版自貿試驗區外資準入負面清單取消了水產品捕撈、出版物印刷等領域對外資的限制，繼續進行擴大開放先行先試。



國家發改委有關負責人說，發佈實施2019年版外資準入負面清單，是新形勢下進一步擴大對外開放的重要舉措。本次修訂負面清單深入實施新一輪高水平開放，在服務業、製造業、採礦業、農業推出了新的開放措施，在更多領域允許外資控股或獨資經營，在自貿試驗區繼續進行開放試點，將構建更加開放、便利、公平的投資環境，推進更大範圍的全球產業鏈合作。



外資準入負面清單是中國實行準入前國民待遇加負面清單管理制度的基本依據。負面清單以外的外商投資，按照內外資一致原則管理，給予國民待遇。各地區、各部門不得在負面清單之外的領域單獨針對外資設置準入限制。