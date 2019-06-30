高雄一考區考試說明會 提醒考生提早出門

兼考區發言人王政彥帶領媒體朋友配合試場開放，巡訪考場布置狀況 中評社高雄6月30日電（作者 鄂見智）今年度“大學入學考試中心指定科目考試”由高雄師範大學負責高雄一考區試務工作。本項指考時間為2019年7月1日至3日，共分物理、化學、生物、數學乙、國文、英文、數學甲、歷史、地理及公民與社會等10個考試科目。為讓媒體朋友了解指考相關規定，高雄一考區於6月30日下午1點30分，假和平校區行政大樓10樓接待室，舉辦試務說明會，由兼考區主任吳連賞主持，兼考區發言人王政彥、兼考區總幹事唐硯漁、主任書秘黃有志及公關執行長鄂見智等陪同出席，與會媒體朋友三十餘位熱烈參與，並於會後由兼發言人王政彥陪同媒體朋友，前往考場教室巡視，當面瞭解考生及家長需求。



兼考區發言人王政彥說明，指定科目考試備有冷氣及非冷氣試場，高雄一考區考生人數為2,985人(含身心障礙考生8人)，共計78試場，考場安排三分區，分別為：

第一分區：高雄師範大學，考生640人，計22試場；考試時間為7月1日至7月3日。

第二分區：高師大附中，考生840人，計20試場；考試時間為7月1日至7月2日。

第三分區：鳳新高中，考生1,505人，計36試場；考試時間為7月1日至7月2日。

試場冷氣溫度設定在攝氏26-28度，考生如對溫度較為敏感，可另加件薄外套來保暖。



由於開放冷氣試場，考生應特別注意考試預備、開始、結束鈴聲響及考試起迄時間，以免影響應試權益；尤其結束鈴響畢，應立即停止作答，否則將會被提報違規。

身心障礙考生8人，在第一分區安排身心障礙試場5間，其中3名各節均延長30分鐘， 1名英文及數學(甲/乙)延長30分鐘，其他科不延長；考生主要障別為憂鬱症、腦性麻痺、自閉症、強迫症等。



兼考區主任吳連賞特別提醒應考考生：考試當日提早出門，以免因交通流量驟增，造成塞車。遲到超過20分鐘者，依試場規則將無法進入試場應試。已進入試場應試者，考試開始後，60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。近年學測、指考違規案件仍以攜帶手機入場、試場內飲食（喝水、嚼口香糖）、鈴聲響畢仍繼續作答等違規件數最多。由於科技產品日新月異，特別提醒穿戴式裝置產品或具有拍攝、通訊、錄影功能之物品不得攜入試場，請考生遵守試場規則。



兼考區總幹事唐硯漁補充說明，大考中心已取消准考證，學生必須持有符合簡章規定之5種有效身分證件之一的正本應考【身分證（或附有照片足資證明身分之全民健康保險卡、駕駛執照、護照、居留證）】。最後，高雄一考區預祝所有考生心想事成、金榜題名！



