柯文哲：造勢活動很花錢　執行有困難

中評社台北6月30日電／台北市長柯文哲屏東參訪行程第2天從車城鄉福安宮參拜出發，針對媒體詢問下鄉被韓國瑜造勢稀釋焦點，將來會不會辦造勢活動，他說，造勢活動很花錢，對他來說，執行有困難。



中央社報道，柯文哲連續2天在屏東縣參訪，昨天帶台北市府團隊到屏東縣政府辦縣市交流後，晚上以私人行程與夫人陳佩琪到墾丁，在墾丁大街與民眾拍照就花了40分鐘，恆春鎮長盧玉棟也出面陪同。



柯文哲昨晚下榻墾丁，今天在屏東也是一整天私人參訪行程，上午第一站從參拜車城福安宮出發，並在這裡接受媒體聯訪，有媒體問他，福安宮每位候選人必拜，他來參拜，參選“總統”意念有沒有更有頭緒。柯文哲閃避問題回答說，以往經過只知福安宮是台灣最大土地公廟，今天來才知是中亞最大，真的是很少見。



媒體再問柯文哲頻頻下鄉，但今天卻碰到高雄市長韓國瑜在新竹造勢，新聞焦點被稀釋掉，將來有沒有考慮辦大型造勢活動。柯文哲答說，台灣如果要走向更文明的社會，像美國就很少辦大型造勢活動，辦造勢很花錢，光遊覽車1輛1天就要新台幣8000元，便當也要花錢，像他沒有事先募款的人，要執行很困難。



媒體問他有沒有可能與前鴻海董事長郭台銘及前“立法院長”王金平組第3勢力，柯文哲嘆了一口氣說，“台灣每天都有聽說，不要去聽那有的沒有的”。



郭台銘在國民黨初選國政願景發表會提到他當“總統”“0到6歲的幼兒由國家養”，柯文哲說，台北市也在試這問題，少子化一方面是文化問題，但實際上也要減輕年輕父母的負擔，不然單純生產補助沒有用，0到6歲的托育、幼稚園要怎麼處理還是很重要，台北財政比較好，其他縣市要像台北很難，幼兒福利還是要做到全台統一。



柯文哲與夫人陳佩琪在參拜福安宮後，前往車城鄉的三番咖啡參訪，再往北參訪枋山芒果觀光果園、萬巒鄉萬金聖母聖殿，中午在萬巒海鴻飯店品嚐萬巒豬腳，下午參訪可茵山可可農莊後，再到潮州鎮品嚐美食冷熱冰，而後到屏東市參訪甲魚養殖場及元晶光電屏東廠，晚上到屏東市慈鳳宮參拜後，就近逛屏東觀光夜市並用餐。