新華社：重啟中美經貿磋商尤需誠意和行動

中評社北京6月30日電／新華社發表評論文章指出，6月29日，雨後放晴的日本大阪見證了本次二十國集團（G20）領導人峰會上最受矚目的一刻：經過1個多小時會晤，中國國家主席習近平和美國總統特朗普同意，在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國產品加徵新的關稅。



這一結果給陰雲籠罩的世界經濟帶來新的曙光：重啟磋商就意味著中美經貿問題將回到正常軌道上進行，更穩定的中美關係有利於中國，有利於美國，也有利於全世界。磋商總是要討論分歧的，分歧是客觀存在的，我們希望通過磋商解決分歧，但也要保持平常心看待重啟磋商，解決中美經貿問題需要更多誠意和行動。



中美合則兩利、鬥則俱傷，以對話而非對抗方式解決分歧，始終是正確選擇。此次會晤伊始，習近平主席以48年前發生在日本名古屋的中美“乒乓外交”開場，頗有深意。當前，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益，也背離了中美建交40年來的發展大勢。雙邊貿易從不足25億美元到超過6300億美元，每天平均1.4萬人乘坐航班往返于太平洋兩岸……歷史和事實證明，中美利益高度交融，合作領域廣闊，不應該落入所謂衝突對抗的陷阱。



重啟經貿磋商，需要更多誠意——



去年底在阿根廷舉行的G20峰會猶在眼前。今年以來，雙方經貿團隊落實中美元首共識重啟磋商幾個月後，美方又大搞極限施壓、漫天要價，並不斷推動中美經貿摩擦升級。任何唯我獨尊、自我優先、損人利己的做法都是不得人心、不受歡迎的。這次中美重啟磋商，必須建立在平等和相互尊重基礎上，這是化解分歧的前提和路徑。

