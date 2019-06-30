中評社北京6月30日電／2018年中國共產黨黨內統計公報



中共中央組織部



截至2018年12月31日，中國共產黨黨員總數為9059.4萬名，比上年凈增103.0萬名。



中國共產黨現有基層組織461.0萬個，比上年增加3.9萬個，增幅為0.8%。其中基層黨委23.9萬個，總支部29.9萬個，支部407.2萬個。



一、黨員隊伍情況



黨員的性別、民族和學歷。女黨員2466.5萬名，佔黨員總數的27.2%。少數民族黨員664.5萬名，佔7.3%。大專及以上學歷黨員4493.7萬名，佔49.6%。



黨員的年齡。30歲及以下黨員1273.9萬名，31至35歲黨員937.7萬名，36至40歲黨員860.4萬名，41至45歲黨員863.5萬名，46至50歲黨員932.6萬名，51至55歲黨員911.9萬名，56至60歲黨員679.5萬名，61歲及以上黨員2599.9萬名。



黨員的入黨時間。新中國成立前入黨的20.5萬名，新中國成立後至黨的十一屆三中全會前入黨的1616.0萬名，黨的十一屆三中全會後至黨的十八大前入黨的6148.8萬名，黨的十八大以來入黨的1274.2萬名。



黨員的職業。工人（工勤技能人員）651.4萬名，農牧漁民2544.3萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1400.7萬名，企事業單位、社會組織管理人員980.0萬名，黨政機關工作人員756.4萬名，學生180.5萬名，其他職業人員731.4萬名，離退休人員1814.8萬名。

