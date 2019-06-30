郭台銘園遊會造勢　百元買券可抽iPhone

摸彩大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch等豐厚獎品。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北6月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選將在7月8日起展開為期一星期的民調，高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘今天分別在新竹和新北市板橋區第二運動場舉行大造勢。郭台銘今天下午在板橋慈惠宮參拜後站上戰車於板橋掃街，然後晚上再出席由其弟、正崴集團董事長郭台強妻羅玉珍擔任董事長的永真教育基金會主辦的園遊會，和民眾互動合影。



這場新北歡樂嘉年華園遊會預計吸引上萬到場同樂，從下午四點開始，地點在板橋第二運動場，由藝人阿KEN、劉宇珊一起主持，也邀請到金曲歌王蕭煌奇現場演唱，而郭台銘預計在晚上六點半後才會壓軸登場。



為因應大批人潮，體育場周遭都有交通管制，而活動時間還未到，現場也開始湧進人潮。園遊會內除了有各式各樣的小吃和紀念品販售，還有郭台銘的攤位，在販售郭的國旗帽，有不少郭的支持者都頭帶國旗帽到場等郭的出現。



而該場活動是免費入場，但為了吸引民眾踴躍到場，只要購買每張100元的園遊點券，就有摸彩資格，大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch，豐厚的獎品就是希望能聚集廣大人氣，為郭台銘接下來的初選民調拉抬聲勢。



國民黨將於7月8日至14日舉辦民調，15日公布結果，17日提報中常會通過，28日經全代會正式提名。