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參拜南清宮 蔡英文：我一定當選
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2019-06-30 15:58:58
中評社台北6月30日電／蔡英文今天前往台東卑南鄉南清宮參拜保生大帝，蔡英文連說兩次“我一定當選”，呼籲大家一起捍衛台灣“主權”。
中央社報道，蔡英文上午到台東，前往台東市加路蘭遊憩區向參加“立法委員”劉櫂豪夢想計劃資助的Ula車隊加油打氣。接著到卑南鄉南清宮參拜，受到當地民眾夾道歡迎。
南清宮總幹事李榮圈說，保生大帝一定保佑蔡英文連任。蔡英文說，“我一定當選，一定當選”。
蔡英文表示，2020年的目標就是“總統”要勝選，“立委”要過半。
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