新加坡國慶預演　裝甲車校閱展現軍容

中評社香港6月30日電／新加坡國慶日在8月上旬，今年是星洲開埠200週年，也是新加坡共和國獨立建國54週年，屆時將有171輛裝甲車及多款新式裝備參加校閱儀式，展現新加坡部隊軍容。



8月9日是新加坡國慶日，今年會在政府大廈大草場（Padang）以大匯演形式舉辦慶典，共同串聯起校閱、慶典與盛大演出活動。尤其最近相繼展開的國慶預演活動，讓民眾有機會親眼目睹新加坡部隊的壯盛軍容。



據中央社報道，今年在國慶慶典接受校閱的軍事裝備共有79種，其中有12種裝備是首度亮相，包括有最新的裝甲戰車與飛彈導彈系統。



新加坡昨天進行國慶預演，各種裝甲車及軍方、警察與消防車輛在政府大廈大草場前行進，不少軍事迷利用難得的機會，近距離捕捉壯盛軍容畫面。



這次校閱除豹二SG主戰車、高機動火箭砲系統、防空飛彈系統SPYDER等裝備，也有裝甲步兵戰鬥車Hunter、Belrex與ASTER-30防空飛彈系統。



另外，“我們的新加坡”（Our Singapore）是今年新加坡國慶的慶典主題。林俊傑、孫燕姿、董姿彥、蔡淳佳等多名歌手也將共同獻唱。



1965年8月9日，新加坡共和國從馬來西亞獨立建國，今年是54週年，星國的特殊地理位置與經濟成就堪稱東南亞國家協會（ASEAN）的小紅點。