中評專論：特習會到特金會　台灣轉不轉向？

中評社台北7月1日電（評論員 林淑玲）美中領導人特朗普、習近平6月29日在日本大阪G20會晤達成共識，雙方恢復貿易談判，美國威脅對3千億美元中國製產品加徵關稅行動喊停，貿易戰暫時停火。特朗普在6月30日“特金會”更史無前例跨過朝鮮半島38度線進入朝鮮土地震撼全球。亞洲情勢鉅變，美中關係和緩，對台灣2020大選產生重大連動，華府的“台灣牌”將重新整理，民進黨的“美國牌”被打亂，蔡英文若還要隨便撿槍很容易變成“麻煩製造者”。



大阪這場“習特會”特別值得台灣注意的是，習、特兩位領導人會晤時，特朗普表示，他重視中方在台灣議題上的關切，美方將繼續奉行“一個中國”政策。特朗普事後的公開記者會沒有提到台灣問題與香港《逃犯條例》事件。前者顯示，儘管美國聯邦眾議院5月通過“2019年台灣保證法”主張台美軍售應常態化；參議院日前通過“2020財政年度國防授權法”持續支持對台軍售，並建議美國軍艦應定期通過台灣海峽，美國仍遵守中美三個聯合公報的“一個中國”政策基礎。後者，特朗普則展現與中國和解誠意，尊重中國主權，不願因干預中國內政導致即將恢復的貿易談判再生枝節。



民進黨政府過去這陣子對美中貿易戰見獵心喜，所有政策與選舉作為全力押寶美中交惡、華府將助台抗中；綠營高層應是沒有料想到情勢會急轉直下，華府與北京又重回談判桌。台灣若干綠營人士解讀特朗普未在公開記者會提“一個中國”政策對台灣是好的，應是恰恰相反。特朗普不願公開就台灣、香港事件表態，無異是對台港兩地的反中運動潑了一大盆冷水。當然，特朗普在“特習會”的表態，不代表美國就不會插手台港事件，但至少“美國牌”質變了。



對於G20峰會的美中領導人會晤，美國《紐約時報》分析，特習會的協議並未傳遞出取得重大突破的訊號，只是讓雙方暫時停火，且再有機會去達成一個長久的貿易協議。美國若干觀察家也有類似看法。但更值得關注的是特朗普何以要妥協？而且是這個時候妥協？



美國2020大選民主黨第一場初選辯論剛落幕，吹響了大選號角，競逐提名的民主黨人高達20位之多。特朗普在民主黨與自家共和黨內都有強勁對手，縱使“中國威脅論”不時被兩黨提及，甚至被認為是兩黨共識；但當經濟與政治在選舉碰撞時，政治未必會絕對領先。特朗普提高中國進口產品關稅、限制美科技產品出貨華為，都讓美國企業受創很深，還包括也受波及的農民，特朗普抵制中國的政策受害者鋪天蓋地。然而企業是大選的金主，農民是特朗普的基本盤，當美國大選開打之後，事實證明特朗普很快就頂不住了。



民進黨政府先前研判美國與大陸的貿易戰會一直打下去，過度一廂情願。不過蔡英文也的確因為拉美國做靠山，強力抗中，推升了民調，打敗黨內對手賴清德贏得初選。甚至蔡最近在多項民調中都遙遙領先藍白對手，國民黨的高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘、無黨籍台北市長柯文哲都落後蔡英文。



但接下來，美國轉向了，蔡政府的麻煩也來了。之前不斷有人提醒，蔡政府要做美國的棋子，棋子被拋棄時就成了“棄子”，這危機現在來了。此一發展影響所及絕非蔡英文7月出訪加勒比海“三聖”過境美國能不能拿到“準訪問”規格這麼單純而已；也不止是蔡政府先前推了一堆政策等待大陸台商回流，如今可能無法如願這麼簡單。



民進黨現在最大的戰略轉折是，蔡英文是否還要以所謂的“抗中保台”做為2020大選主軸？



日本大阪G20前後，亞洲情勢丕變，6月29日“特習會”化解美中貿易戰，雙方將重回談判桌；更震撼的是6月30日“特金會”，特朗普跨過朝鮮半島38度線，踏上朝鮮土地與金正恩見面，成為第一位踏上朝鮮領土的美國現任總統。從“特習會”到“特金會”，新一輪的和解登場，從美國大選角度來看這些變化並不會太意外。從“特金會”也可以找到美中貿易戰停火的脈絡。這證明美中既競爭又合作，最後還是要走上互利互惠的路。



不再抗中後，進入大選年的特朗普勢必會節制對“台灣牌”的運用，蔡英文如果還持續激化兩岸關係，將步上陳水扁執政末期被華府當做“麻煩製造者”的後塵，讓台灣落入美中共管的局面。新的美中形勢，將影響台灣2020大選，之前跟進蔡政府抗中的國民黨如今也落入要不要調整的尷尬局面，主張兩岸穩定交流的柯文哲路線證明是較理性的，接下來綠藍白的賽局怎麼走？值得關注。