藍議員豪氣挺韓　五千份米粉貢丸免費吃

國民黨新竹縣議員陳栢維為了挺韓國瑜，提供5千份米粉、5千份貢丸湯以及1千斤的客家麻糬要送給到造勢活動的民眾。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020.贏回台灣”造勢活動最終場今天下午4點在新竹縣政府廣場登場，活動愈晚愈熱鬧，新竹縣議員陳栢維為了挺韓國瑜，自備5千份米粉、5千份貢丸湯以及1千斤的客家麻糬，發放給到場挺韓的支持者。米粉貢丸湯都是新竹特產，就是要韓粉吃到客家新竹味。



桃竹竹苗4大客家縣市向來是藍營鐵票倉，韓國瑜選在新竹縣造勢，積極搶攻客家票源。今天的最終場造勢活動與之前4場不同之處的活動包括，現場將成立10萬人LINE社團，韓粉拿手機“搖一搖”就能加入庶民“總統”粉絲團；現場並有捐血車，要締造同一時段、同一地點最多人捐血紀錄。而“國瑜夜市”則增加到250攤，增加新住民、弱勢團體攤位。



新竹場的主持群龎大，除了之前的主持班底，包括國民黨“立委”許淑華、台北市議員王鴻薇等人，新增的主持人很接地氣，包括新竹市議員陳慶齡、陳啟源，及苗栗前三義鄉長徐文達、現任公館鄉代會主席劉冠霆、前新竹縣青工會總會長盧麗娟等人。



韓國瑜預計在7點大進場，前段的活動除了有歌手、各團體表演，還邀請經濟學者馬凱會到場演講， 深入探討經濟議題。



今天新竹舉辦大型造勢活動，是民調封關前最後一場，活動愈晚愈熱鬧，韓粉穿紅色上衣，紅潮四處走，整個新竹縣政府前廣場封街辦造勢活動，會場宛如嘉年華會。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。