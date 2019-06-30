郭台銘大海報高高掛 韓粉火大越喊越激動

韓國瑜新竹造勢場合旁，出現郭台銘醒目大海報。（中評社 林谷隆攝） 中評社新竹6月30日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020.贏回台灣”造勢活動最終場，今天下午在新竹縣政府廣場登場。郭台銘在韓國瑜新竹造勢舞台後方，掛了一幅約為14公尺高的大海報，因為位置太過於醒目，舞台前方任何位置都可以看見，韓粉在主持人的帶動，高喊“韓國瑜凍蒜！”抬頭看到郭的競選廣告，越看火越大，於是喊得越激動。



高雄市長韓國瑜630新竹造勢，以“決戰2020-贏回台灣”為主題，本場次設定為桃園、新竹、苗栗四縣市的主場，主辦單位預估將會有15萬人到場。活動從下午4點到晚上8點，韓國瑜將在晚間7點抵達，並在新竹大專院校學生擔任掌旗手陪同下大進場 ，預計將掀起活動高潮。



郭台銘在韓國瑜新竹造勢舞台後方，掛了一幅約為14公尺高的大海報，上面寫了斗大的標題“抱著我們的未來，郭懂關心您”，右下角署名是“郭懂新竹之友會”。



因為郭台銘海報掛的位置，太過於醒目，舞台前方任何位置都可以看見，韓粉在主持人的帶動，高喊“韓國瑜凍蒜！”抬頭看到郭的競選廣告，越看火越大，於是喊得越激動。



遠從宜蘭來參與的“韓家軍宜蘭後援會”成員告訴記者，他們一到座位區，就看到郭台銘的海報，他們覺得郭這樣做，反而會有負面效果，更凸顯郭陣營花錢買廣告，韓陣營則是由下而上力挺的庶民。



雖然韓粉看到郭台銘的競選海報，情緒會特別激動，但是觀察造勢會場的標語，多數都是“你越黑，我越挺”、“Wanted韓海王”等堅定挺韓標語，目前還沒看到有“黑郭”的標語。