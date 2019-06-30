中非共建經貿合作區吸引中企入駐助力非洲發展

中評社香港6月30日電／豐富的資源、相對穩定的經濟增速、不斷優化的營商環境……多位非洲國家官員近日在湖南長沙描繪了本國投資前景，期待更多中國企業能“抱團入駐”他們的經貿合作區。



新華社報道，埃塞俄比亞貿工部國務部長密斯加努·阿加·默奇27日在此間舉行的第一屆中非經貿博覽會上說，埃塞俄比亞擁有豐富的自然資源與勞動力資源，中國企業可在埃塞俄比亞投資服裝、機械、電子、制藥等產業，再將產品銷往廣闊的亞歐市場。



密斯加努·阿加·默奇希望吸引更多外商直接投資和進駐該國工業園區。他表示，中國企業入駐工業園區能極大提升本國就業，促進經濟社會發展。



近年來，經貿合作區已成為中國企業在非洲國家投資的重要平台。截至目前，由中方投資主體在非洲建成初具規模的25家各類經貿合作區，總產值達到188.9億美元，帶動就業人數4萬人以上。



這些經貿合作區往往擁有較為完善的基礎設施建設、良好的營商環境、優惠政策和高質量服務，對中國企業具有較大吸引力。而中國產業門類齊全、體系完整，擁有適合非洲的應用技術設備和生產管理經驗。



已進駐埃塞俄比亞東方工業園6年的東方印染有限公司負責人李偉說，在工業園內投資興業可以降低成本，園區內有建成的水電設施和食堂、商店等生活配套設施，方便了企業在當地的生產生活。



李偉認為，當地政府十分重視經貿合作區的發展，投資局、海關等政府部門均在園區內設立辦公室，對企業進行點對點服務，簡化辦事手續。



對於東道國而言，經貿合作區在提升國家工業化程度、製造業能力、經濟管理水平和提供就業崗位等方面發揮著重要作用，實現了良好的經濟社會效益。不少中國企業還投身當地民生事項，與當地民眾結下了深厚情誼。