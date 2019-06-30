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郭台銘赴板橋慈惠宮參拜 湧入大批支持者
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2019-06-30 17:30:44
郭台銘到板橋慈惠宮參拜，大批支持者湧入相挺。(中評社 張嘉文攝)
中評社台北6月30日電（記者 張嘉文）要爭取中國國民黨2020提名的前鴻海董事長郭台銘今天下午到板橋慈惠宮參拜，現場有大批支持者到場力挺，其弟郭台強也到廟外迎接。郭台銘現身時，眾人高呼“郭董凍蒜”，郭在參拜後將上戰車在板橋掃街。
板橋是郭台銘的出生地，郭宣布參選之前，也到板橋慈惠宮參拜。
陪同郭台銘掃街的國民黨人士包括要參選“立委”的國民黨新北市議員林國春和林金結，及另一議員劉美芳陪同掃街。
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