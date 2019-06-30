新華社：期待朝美超越握手

中評社香港6月30日電／新華社今天發表國際時評說，正在韓國訪問的美國總統特朗普6月30日在板門店同朝鮮最高領導人金正恩握手，並跨過軍事分界線進入朝鮮一側。朝美領導人為改善雙邊關係展現的靈活性值得肯定，國際社會期待雙方能夠超越握手，談出成果。



這是一場突如其來又有點徵兆的握手。特朗普6月29日說，他有可能在朝韓非軍事區會見朝鮮最高領導人金正恩。此前一週，朝中社報道說金正恩收到了特朗普的親筆信，金正恩表示將“慎重考慮（信中）有趣的內容”。朝美領導人以書信往來保持溝通互釋善意，做出第三次握手的決定，行動力讓人印象深刻。



這是一次具有歷史象徵意義的握手。朝鮮戰爭停戰66年來，朝美兩國領導人首次在朝韓非軍事區會面，也是首位現任美國總統進入朝鮮境內。在“戰爭與分裂線”會面握手，具有歷史象徵意義，表明朝美兩國領導人希望結束敵對的良好意願，成為發展朝美兩國關係的有益契機。



期待這次握手能重啟朝美對話進程。去年6月，朝美領導人在新加坡首次會晤並簽署聯合聲明，就“建立新的朝美關係”及“構建朝鮮半島持久穩定和平機制”達成一致。但此後雙邊對話一度陷入停滯。今年2月底，第二次朝美領導人會晤在越南河內舉行，因在解除對朝制裁和無核化措施方面存在分歧，雙方未能簽署共同文件，朝美對話再度陷入僵局。這次握手能否開啟朝美對話的新階段，值得期待。



時評指出，半島問題高度複雜敏感，不可能一蹴而就。過去一年多來，朝方為推動半島無核化作出的努力有目共睹。再次握手是新的開始，希望朝美雙方繼續相向而行，通過對話探索符合各自合理關切的解決方案。解決問題的關鍵是，雙方都跳出歷史的局限，打破互不信任的魔咒。解決問題的途徑是，共同制定出實現半島無核化和建立和平機制的總體路線圖，由易到難，循序漸進。



更期待朝美能夠超越握手，拿出更大決心和誠意，談出成果。當前，半島問題重現對話解決的曙光，國際社會普遍期待朝美領導人能夠超越握手，談下去並談出成果，推動半島問題對話進程取得成績。