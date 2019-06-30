藍委陳超明：苗栗海線八鄉鎮市長到齊挺韓

陳超明與苗栗海線八鄉鎮市代表都來挺韓國瑜。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）參加中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜，晚間將出席韓粉為他舉辦“決戰2020，贏回台灣”造勢大會，活動現場在新竹縣政府前廣場與縣政六路封路舉行，參與者包括新竹縣市與苗栗縣藍軍，展現挺韓大團結氣勢，苗栗縣“立委”陳超明下午四點已經率領苗栗海線8鄉鎮市長及代表會主席出席大會，對於韓贏得初選有信心。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



“決戰2020‧贏回台灣”新竹場造勢主持人，從30日下午四點到晚間八點，今天新竹高溫破35度，傍晚氣溫稍微下降，但是現場湧入挺韓的紅潮，一波接一波。



造勢活動安排“立法委員”許淑華、台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀、應曉薇、新竹縣青年志工服務協會前總會長盧麗娟、苗栗前三義鄉長徐文達、公館鄉代表會主席劉冠霆、新竹市議員陳啟源、陳慶齡擔任活動主持人，韓國瑜預計晚間七點“大進場”。