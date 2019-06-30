中國發布新版鼓勵外商投資產業目錄

中評社香港6月30日電／中國國家發展改革委、商務部30日發佈《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》。目錄較大幅度增加鼓勵外商投資領域，支持外資更多投向高端製造、智能製造、綠色製造等領域。



據新華社報道，《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》包括全國鼓勵外商投資產業目錄和中西部地區外商投資優勢產業目錄。總條目1108條，其中全國目錄415條，與2017年版相比增加67條、修改45條；中西部目錄693條，與2017年版相比增加54條、修改165條。



2019年版鼓勵目錄主要增加或修改的內容包括：



鼓勵外資參與製造業高質量發展——

在電子信息產業，新增5G核心元組件、集成電路用刻蝕機、芯片封裝設備、雲計算設備等條目。

在裝備製造業，新增或修改工業機器人、新能源汽車、智能汽車關鍵零部件等條目。

在現代醫藥產業，新增細胞治療藥物關鍵原材料、大規模細胞培養產品等條目。

在新材料產業，新增或修改航空航天新材料、單晶矽、大硅片等條目。



鼓勵外資投向生產性服務業——

在商務服務領域，新增或修改工程諮詢、會計、稅務、檢驗檢測認證服務等條目。

在商貿流通領域，新增或修改冷鏈物流、電子商務、鐵路專用線等條目。

在技術服務領域，新增人工智能、清潔生產、碳捕集、循環經濟等條目。

中西部目錄進一步增加了勞動密集型、先進適用技術產業和配套設施條目，加大對中西部地區承接外資產業轉移的支持力度：

在雲南、內蒙古、湖南等具有特色農業資源、勞動力優勢省份新增或修改農產品加工、紡織服裝、傢具製造等條目。

在安徽、四川、陜西等電子產業集群加快發展省份新增一般集成電路、平板電腦、通訊終端等條目。

在河南、湖南等交通物流網絡密集省份新增物流倉儲設施、汽車加氣站等條目。



國家發改委有關負責人說，《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》在保持鼓勵外商投資政策連續性、穩定性基礎上，進一步擴大鼓勵外商投資範圍，促進外資在現代農業、先進製造、高新技術、節能環保、現代服務業等領域投資，促進外資優化區域佈局，更好地發揮外資在中國產業發展、技術進步、結構優化中的積極作用。



《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》是中國重要的外商投資促進政策。屬於《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》的外商投資項目，可以依照法律、行政法規或者國務院的規定享受稅收、土地等優惠待遇。