韓國瑜新竹場造勢　下午5點已突破18萬人

在韓國瑜新竹造勢最終場，用熱情力促商品挺韓。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020初選，高雄市長韓國瑜今天下午在新竹縣舉行初選最後一場造勢。韓粉喊出“新竹爆場”目標，下午4點起的活動，上午即湧入人潮，韓粉情緒亢奮，今天下午5點11分，主辦單位當場宣布破18萬人，現場民眾聽到後，興奮高喊“韓國瑜凍蒜”，現場湧入滿滿的人潮。



韓國瑜晚間7點將由各大專院校旗手開道陪同進場，於晚間7點20分到7點50分上台懇託，由於日前韓國瑜曾多次被高雄的學生輪番諷刺，這次號召大專生相挺，也被外界解讀為要為韓國瑜拉年輕選票，要扳回一城。



今天的“決戰2020，贏回台灣”造勢大會，活動現場在新竹縣政府前廣場與縣政六路封路舉行，這是民調封關之前“最終場”，韓粉挺韓最高點，“國瑜夜市”拼業績，也拼到最高點。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



“決戰2020‧贏回台灣”新竹場造勢主持人，從30日下午四點到晚間八點，今天新竹高溫破35度，傍晚氣溫稍微下降，但是現場湧入挺韓的紅潮，一波接一波，“國瑜夜市”業績，也從夜市變成“午市”，生意破量，攤商賣“烤全豬”也連續賣了好幾天，仍供不應求。



會場到處可見青天白日旗及各種商品，一群正妹用青天白日服飾，把自己臉給蒙起來，仍難掩挺韓挺的熱情，挺韓到最高點，韓國瑜預計晚間七點“大進場”，傍晚五點“紅潮”一直湧入會場，不斷揮舞旗幟，耐心等待韓國瑜進場。