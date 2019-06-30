2019年全國“安全生產月”活動綜述

中評社北京6月30日電／每年6月是全國“安全生產月”。6月30日，2019年全國“安全生產月”活動落下帷幕。一個月以來，全國各地區、各有關部門和單位按照國務院安全生產委員會辦公室、應急管理部統一部署，緊扣“防風險、除隱患、遏事故”主題，開展各類安全宣傳活動，進一步樹牢安全發展理念，增強全民安全生產意識和能力。



聚聲勢齊發力，廣泛深入動員



5月30日，國務院安委辦、應急管理部採用網絡直播和視頻連線的方式啟動全國“安全生產月”和“安全生產萬里行”活動。各地區、各有關部門和單位通過視頻會、新聞發布會、公眾開放日、應急演練、現場觀摩會等多種形式，拉開了全國“安全生產月”活動序幕。



6月16日，全國安全宣傳咨詢日活動在中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司設置主會場，應急管理部有關負責人與3000多名社會公眾代表參加了企業“安全生產公眾開放日”，觀看了應急科技裝備展和京津冀協同應急演練。當天，全國各地區、各有關部門和單位舉辦了各具特色的安全宣傳咨詢日互動活動，推動全國“安全生產月”活動掀起高潮。



據應急管理部有關負責人介紹，本次活動共開展“安全生產大講堂”和公開課3.4萬場次，各類應急演練和體驗活動5.2萬場次，“安全生產公眾開放日”活動1.5萬餘場次，安全咨詢3.2萬場次，發放安全類圖書、宣傳資料3.7億份，通過各類舉報平台收集反饋線索近千條。



接地氣重參與，提高安全意識



重點危險化學品企業“安全生產公眾開放日”是今年全國“安全生產月”活動的一大創新亮點。116萬餘人次走進化工園區和企業生產廠區，聽取安全生產工作介紹，參觀了解生產過程、工藝流程、裝置設備和廠區環境等。



