廊坊日報社長張寶富等幹部接受紀律審查

中評社北京6月30日電／記者6月30日從河北省紀檢監察機關了解到，廊坊日報社原黨委書記、社長張寶富（正處級）和張家口市人民防空辦公室原黨組書記、主任朱旗涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



此外，河北保定高碑店市政府原黨組成員、副市長朱寶民嚴重違紀違法問題，被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。據保定市紀委監委通報，朱寶民存在違規組織公款旅遊、騙取並非法占有徵地補償款、為他人在企業經營等方面謀取利益並收受財物、挪用徵地補償款歸他人使用且數額巨大等問題。



來源：新華網