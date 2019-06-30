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廊坊日報社長張寶富等幹部接受紀律審查
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2019-06-30 17:34:46
中評社北京6月30日電／記者6月30日從河北省紀檢監察機關了解到，廊坊日報社原黨委書記、社長張寶富（正處級）和張家口市人民防空辦公室原黨組書記、主任朱旗涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
此外，河北保定高碑店市政府原黨組成員、副市長朱寶民嚴重違紀違法問題，被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。據保定市紀委監委通報，朱寶民存在違規組織公款旅遊、騙取並非法占有徵地補償款、為他人在企業經營等方面謀取利益並收受財物、挪用徵地補償款歸他人使用且數額巨大等問題。
來源：新華網
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