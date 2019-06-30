村幹潛逃15年後投案：兒子在村裡抬不起頭

中評社北京6月30日電／潛逃15年的兩名村幹部主動投案



4月17日下午，陳乃文、陳四川再次走進福建省龍海市紀委監委辦公樓，在違紀違法款項上繳國庫確認單上，簽下了自己的名字，長長地舒了口氣。



2019年，對陳乃文、陳四川來說，是徹底“放下了”。



在福建省漳州市、龍海市兩級紀委監委的不懈努力下，已外逃15年的龍海市榜山鎮梧浦村原村委會主任陳乃文，梧浦村原黨支部書記陳四川，於1月30日同一天主動來到龍海市紀委監委，坦白交代自己違紀違法問題。



2000年，陳四川、陳乃文分別當選梧浦村黨支部書記、村委會主任。任職期間，兩人夥同該村支委蔡阿鼻（已判決）共同貪污土地賠償款11萬元。2004年7月，龍海市檢察院對該案進行立案偵查，聽到風聲的陳乃文、陳四川倉皇出逃，企圖逃避法律的懲罰，十幾年來一直在省外多個地方躲藏。



就在兩人以為躲過了風頭，幻想已經逃脫懲罰時，2017年12月，龍海市監察委員會掛牌成立後，即對這起案件線索進一步核查，並對陳乃文、陳四川進行立案審查調查。在省、市兩級紀委監委的領導下，龍海市紀委監委積極開展追逃工作，並加強與法院、檢察院、公安局等單位的溝通協調。經過深入調查，追逃小組掌握了兩人的潛逃行蹤。



當龍海市紀委監委通過陳乃文家人向其轉達關於投案的寬大政策後，已幾乎無處可逃的他終於決定丟掉幻想，選擇投案。



“我主動回來，爭取能減輕處罰。”面對辦案人員，陳乃文十分懊悔，“以前我身體很硬朗，出逃後每天提心吊膽過日子，現在天氣一變就渾身哆嗦，為了那幾萬塊錢，落下這些病根，實在得不償失！”

