“國際軍事比賽”準備工作有序推進

中評社北京6月30日電／記者6月30日從中央軍委訓練管理部獲悉，中國承辦“國際軍事比賽－2019”準備工作按計劃有序推進。來自7個參賽國的代表隊在新疆庫爾勒已完成對中國軍隊承辦賽事的賽場設施以及道路交通情況的現地勘察。8月3日，這項被譽為“軍事領域的奧林匹克”的國際賽事將正式打響。



據了解，日前，中方參賽代表團已完成對俄羅斯、印度、伊朗等境外賽事項目的現地勘察，並就比賽裁判規則、籌備和舉辦國際軍事比賽組織規則進行了磋商。



國際軍事比賽是俄羅斯國防部發起的一項國際性軍事賽事，中國軍隊自2014年起連續應邀參加，2017年開始承辦部分比賽。今年的國際軍事比賽共設32個項目，比去年增加4個。中國軍隊在新疆庫爾勒承辦並參加“蘇沃洛夫突擊”步戰車車組、“晴空”便攜式防空導彈班組、“軍械能手”武器修理和“安全環境”核生化偵察組4項比賽，同時陸軍、海軍、空軍組隊赴俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、印度、伊朗等5個國家參加11項比賽，陸軍組隊赴哈薩克斯坦、蒙古國2個國家觀摩2項比賽。



截至目前，已有俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、白俄羅斯、委內瑞拉、伊朗、巴基斯坦、埃及、津巴布韋等12個國家確認來華參加由中方承辦的比賽。



國際軍事比賽已成為中國軍隊與世界各國軍隊相互借鑒、密切協作、增進互信、加深友誼的重要平台，成為讓世界了解中國和中國軍隊的重要窗口。通過5年來的辦賽參賽，中國軍隊進一步鞏固了國際“朋友圈”，感知了外軍先進訓練理念，促進了備戰練兵，堅定了強軍自信。



來源：新華網

