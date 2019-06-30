普吉島殺妻騙保案下周開庭

中評社北京6月30日電／去年發生在泰國普吉島一酒店的“殺妻騙保”案有了最新進展，北京青年報記者從受害女子小潔的家人處獲悉，該案將於7月5日在泰國開庭審理。據悉，案件將審理5天。



據悉，7月4日，小潔的家人將從天津老家轉道北京直飛普吉，與當地律師會合，一同參與庭審。臨行前，記者採訪了小潔的表哥王先生。他表示，目前小潔父母仍未走出失去愛女的痛苦，他們的訴求仍是要求對凶手判處死刑。



“之前我們也想過引渡嫌疑人，但無法實施，按規定在哪裡作案就得在哪裡審理。”王先生說。



去年10月27日，小潔和丈夫張某凡帶著20個月大的女兒前往泰國普吉島度假。10月30日，小潔的父母接到親家打來的電話，得知小潔在泰國溺水身亡。張某凡在電話中說，10月29日晚上，孩子睡著後，小潔到游泳池中游泳溺水身亡，游泳池沒有監控，等他發現時已經來不及搶救。但小潔的父親產生了疑惑，小潔從小學過游泳，水性不錯，在普通游泳池不應該溺水。



10月31日，張某凡帶著女兒回到天津，隨後帶著小潔父母和幾名親屬去了事發酒店。一進門，張某凡就向岳父岳母跪下，承認了自己的罪行，請求岳父岳母諒解，並稱可以將小潔的幾千萬保險都交給岳父岳母。



經泰國警方調查，張某凡被認定為犯罪嫌疑人。其被泰國警方控制後，承認了其在酒店游泳池內將妻子殺死的事實。女方家屬在兩人家中找到多張保險單，總保額達3000萬元。12月11日，天津警方也對張某凡涉嫌保險詐騙立案偵查。



來源：北京青年報