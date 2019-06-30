四川兩網絡賭博團夥落網　賭資流水過億

中評社北京6月30日電／記者29日從樂山市公安局市中區分局獲悉，當地警方於近日打掉兩個網絡賭博團夥，抓獲犯罪嫌疑人16人，查明涉案流水約1.5億元、非法獲利500餘萬元。



2018年12月初，樂山市公安局市中區分局網安民警在網絡巡查中發現，有人在微信群中傳播一個名叫“天天娛樂”的網站宣傳廣告，稱網站內有“北京賽車”“幸運飛艇”“重慶時時彩”等遊戲。經調查，初步查實該網站通過“時時彩”等彩票項目進行賭博。



樂山市公安局市中區分局隨即成立專案組，於2018年12月26日對該案件立案偵查。經查發現，案件呈現出多團夥、多層級的作案方式，涉案流水轉賬層級多，嫌疑人不但具有較強的反偵察意識，還掌握一定的網絡技術。為了避開網絡安全監管，網站租用境外服務器，並大量冒用他人信息辦理銀行卡。





經過近3個月的偵查，案偵民警逐步理清了涉案人員及非法獲利資金轉移情況。其中，主要犯罪嫌疑人陳某龍、彭某為夫妻關係，兩人於2018年初建立“天天娛樂”網站，招攬賭客進入網站賭博。



2018年10月左右，嫌疑人陳某龍見“天天娛樂”網站收益頗豐，又建立“龍騰國際”網站，夫妻倆分工合作，各自經營管理一個網站。為促進各自團隊“發展”，不但“相互學習”，他們還通過“業績比拼”“績效考核”等手段對團隊員工進行激勵。



民警發現，該團夥通過調整賭博系統後台數據的方式，控制勝負賠率，運用“先輸後贏”“放長線、釣大魚”等手段，吸引網民參賭，獵取暴利。



近日，樂山市公安局市中區分局啟動同步收網抓捕行動。目前，警方已刑事拘留7人，相關案情正在進一步深挖。



來源：華西都市報