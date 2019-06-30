京津冀創新能力領跑全國

中評社北京6月30日電／今天，《京津冀藍皮書：京津冀發展報告（2019）》發布。京津冀地區的整體創新能力在國內有著明顯的比較優勢，其各類創新資源的富集程度、創新產出的規模和質量、各類創新主體的發育水平在全國居於領先地位。



藍皮書指出，京津冀地區的研發投入水平在全國處於領先地位。近年來，京津冀地區R＆D（科學研究與試驗發展）經費規模和強度都有明顯增長。從R＆D經費占GDP比重來看，2017年京津冀地區的研發強度為3.09%，明顯高於江浙滬地區的2.81%和廣東省的2.61%，其中，北京市人均R＆D經費內部支出高達7276.15元，遠高於全國平均水平。



此外，京津冀地區創新產出成果豐碩，北京市各類創新產出優勢突出。從知識創新產出來看，2017年京津冀地區SCI科技論文發表數達到6.08萬篇，其中北京市SCI科技論文發表數4.86萬篇，占全國的比重高達16.71%，知識創新優勢明顯。從技術創新來看，2017年京津冀地區發明專利授權數有5.69萬項，其中僅北京市的發明專利授權數就高達4.61萬項，占全國的比重達到14.10%，高於其他發達省份，技術創新產出優勢突出。從商業創新來看，雖然京津冀地區整體的商標核准註冊數低於江浙滬和廣東省，但北京市的商標核准註冊數為26.42萬個，遠高於其他省份，商業創新產出較強。



北京科技創新能力具有顯著優勢，但創新環境有待進一步優化。在創新環境方面，以2017年為例，北京創新環境得分為0.780，低於蘇州（0.877）、廣州（0.856）、杭州（0.823）。



來源：北京晚報