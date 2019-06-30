CNML格式】 【 】 【打 印】 
馮忠華任海南省副省長　範華平不再擔任
http://www.CRNTT.com   2019-06-30 17:42:17


　　中評社北京6月30日電／6月30日上午，海南省六屆人大常委會第十二次會議在海口召開。會議決定免去範華平的海南省人民政府副省長、海南省公安廳廳長職務；決定任命馮忠華為海南省人民政府副省長。

　　馮忠華同志簡歷

　　馮忠華，男，1970年5月生，漢族，遼寧丹東人，大學學歷，工程碩士學位，1993年7月參加工作，1992年7月加入中國共產黨。

　　1989.09－－1993.07　合肥工業大學資源與環境科學系環境工程專業學習

　　1993.07－－1995.02　中國建築技術發展中心信息所幹部

　　1995.02－－1998.11　建設部城市建設司供水節水處科員、副主任科

　　1998.11－－2001.06　建設部辦公廳正科級秘書

　　2001.06－－2006.10　建設部辦公廳主任科員、助理調研員

　　2006.10－－2008.12　建設部城市建設司綜合與法規處處長（2003.02－－2007.01清華大學建築學院建築與土木工程領域專業在職學習，獲工程碩士學位）

　　2008.12－－2011.02　住房和城鄉建設部城市建設司綜合與法規處處長

　　2011.02－－2015.03　住房和城鄉建設部城鄉規劃司副司長

　　2015.03－－2016.11　住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心（住宅產業化促進中心）主任（正司長級）

　　2016.11－－2018.03　住房和城鄉建設部城鄉規劃司司長

　　2018.03－－2019.06　十三屆全國人大常委會委員（專職）、全國人大農業與農村委員會委員

　　2019.06－－　海南省人民政府黨組成員

　　來源：南海網

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  