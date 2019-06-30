馮忠華任海南省副省長　範華平不再擔任

中評社北京6月30日電／6月30日上午，海南省六屆人大常委會第十二次會議在海口召開。會議決定免去範華平的海南省人民政府副省長、海南省公安廳廳長職務；決定任命馮忠華為海南省人民政府副省長。



馮忠華同志簡歷



馮忠華，男，1970年5月生，漢族，遼寧丹東人，大學學歷，工程碩士學位，1993年7月參加工作，1992年7月加入中國共產黨。



1989.09－－1993.07 合肥工業大學資源與環境科學系環境工程專業學習



1993.07－－1995.02 中國建築技術發展中心信息所幹部



1995.02－－1998.11 建設部城市建設司供水節水處科員、副主任科



1998.11－－2001.06 建設部辦公廳正科級秘書



2001.06－－2006.10 建設部辦公廳主任科員、助理調研員



2006.10－－2008.12 建設部城市建設司綜合與法規處處長（2003.02－－2007.01清華大學建築學院建築與土木工程領域專業在職學習，獲工程碩士學位）



2008.12－－2011.02 住房和城鄉建設部城市建設司綜合與法規處處長



2011.02－－2015.03 住房和城鄉建設部城鄉規劃司副司長



2015.03－－2016.11 住房和城鄉建設部科技與產業化發展中心（住宅產業化促進中心）主任（正司長級）



2016.11－－2018.03 住房和城鄉建設部城鄉規劃司司長



2018.03－－2019.06 十三屆全國人大常委會委員（專職）、全國人大農業與農村委員會委員



2019.06－－ 海南省人民政府黨組成員



來源：南海網