普京：俄美元首會晤“非常務實”

中評社北京6月30日電／俄羅斯總統普京29日表示，俄美元首28日舉行的會晤“非常務實”，雙方討論了兩國經濟關係、《新削減戰略武器條約》、敘利亞問題和刻赤海峽事件等。



據克里姆林宮網站消息，普京29日在二十國集團領導人大阪峰會期間出席新聞發布會時表示，他與美國總統特朗普舉行了非常務實的會晤，討論了雙方感興趣的所有問題。



就俄美經濟關係，普京說，當前俄美經濟關係並不令人滿意，但美國商界依然對發展俄美經貿關係抱有興趣。兩國元首同意讓兩國商界人士組建相應機構，研究俄美經貿發展前景問題。他表示，2018年俄美雙邊貿易額只有250億美元，這不符合兩國利益，也與雙方經貿實力不符。西方國家限制本國企業開發俄羅斯市場會影響其就業，希望有關國家在這一問題上“恢復理智”。



針對《新削減戰略武器條約》將於2021年到期問題，普京介紹說，他與特朗普已分別指示俄外長拉夫羅夫、美國務卿蓬佩奧磋商與該條約有關的多個問題，現在談論會否延長該條約有效期為時尚早。



普京在談及敘利亞問題時說，俄美雙方就敘利亞問題一直保持對話和接觸，以協調兩國在敘反恐行動。俄方在此次會晤中向美方介紹了俄美協調在敘行動的情況。



據普京介紹，雙方在會晤時還提及刻赤海峽事件，俄方向美方解釋了該事件原委。據報道，去年11月俄羅斯與烏克蘭爆發刻赤海峽事件，特朗普隨後取消了原定在阿根廷二十國集團領導人峰會期間舉行的美俄元首會晤。



另據俄總統助理烏沙科夫28日透露，普京邀請特朗普明年赴莫斯科出席世界反法西斯戰爭勝利75周年紀念活動



二十國集團領導人第十四次峰會28日至29日在日本大阪舉行。



來源：新華社