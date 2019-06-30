山西省委常委廉毅敏兼任省委秘書長

中評社北京6月30日電／官方已於近日披露了山西省委常委廉毅敏的新兼職。



據6月30日出版的《山西日報》報道，6月29日上午，全省人民防空會議在太原召開。會前，山西省委書記、省人大常委會主任駱惠寧接見了與會代表。他代表省委，向出席會議的代表和全省人防戰線的同志們表示親切問候。省委副書記、省長樓陽生參加接見，出席會議並講話。



報道提到，山西省委常委、秘書長廉毅敏參加會見，省委常委、省軍區司令員韓強傳達第七次全國人民防空會議精神。副省長賀天才作工作報告，省軍區副司令員吳其輝宣讀表彰通報，省軍區副政委劉興安主持會議。



這也意味著，在先後兼任山西省委統戰部部長、宣傳部部長之後，省委常委廉毅敏再次迎來兼職調整：兼任省委秘書長一職。



公開簡歷顯示，廉毅敏，男，漢族，1964年3月生，山西平遙人，1989年8月參加工作，1984年7月加入中國共產黨，研究生學歷，理學博士學位。



廉毅敏早年曾在清華大學學習，後赴山西大學物理系攻讀研究生並留校任教。步入仕途後，廉毅敏的工作經歷主要集中在山西省內，曾任省科技廳廳長、太原市市長、省政府秘書長等職。



2016年11月，廉毅敏躋身山西省委常委之列，並兼任統戰部部長職務。2018年3月，此前在寧夏任職的山西省委常委徐廣國接替廉毅敏出任省委統戰部部長，廉毅敏轉崗兼任省委宣傳部部長。2019年6月，履新山西省委常委的呂岩鬆擔任省委宣傳部部長，廉毅敏不再兼任該職務。



來源：澎湃新聞