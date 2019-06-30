中國工程院院士：5G後還有6G與政治無關

中評社北京6月30日電／中國工程院院士鄔賀銓、鄧中翰29日指出，5G是移動通信技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G，跟政治因素沒有任何關係。



2019年中國科協年會當天在哈爾濱開幕，首次於年會開幕式上推出的“高端對話：5G與未來”聚焦備受關注的5G話題。主持人在對話開始，就拋出華盛頓一個智庫曾直接稱中國發展5G是“星球大戰”的問題。



對此，光纖傳送網與寬帶信息網專家鄔賀銓表示，移動通信這麼多年來基本上是十年一代，所以5G是移動通信技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G，這是一種業務和應用，每個國家都會經歷這個階段，只是走得早一點晚一點而已，和“星球大戰”計劃完全沒有任何關係。“現在看上去，很多國家都會在今年開始5G的服務，這都是考慮到本國的需要，跟世界上其他的政治因素並沒有什麼關係”。



持相同看法的中星微集團創建人鄧中翰說，5G是人類一個基本通信方法的技術進步，它並沒有任何大家想象的政治因素。中國從2G、3G、4G、5G一路發展下來，在互聯網、移動互聯網產業方面受益非常大，整個生活效率、生產效率都大幅度提升。



他認為，中國5G發展意義非常重要：3G時中國是剛剛參與、跟跑，到了4G中國實現並跑，到了5G，華為等中國企業瞄准全球市場，在專利、芯片、軟件、系統及標準方面，獲得很多話語權，這也體現出中國對通信技術的高度重視。



鄔賀銓指出，中國看重5G，是因為它會帶動消費上面很多新的應用，未來也會有產業方面的很多應用。1G到4G主要是面向消費者應用，5G要擴展到產業應用，滲透到遠程醫療、遠程教育、智慧城市、自動駕駛、農業等各個方面。長遠來看，產業應用的回報收益可能要大於面向消費的應用，但在5G剛開始的時候，可能還是消費應用為主。



鄔賀銓說，當然，5G的發展需要一個過程，就像4G到現在的規模，中國經歷了六、七年的時間，5G將來覆蓋到像4G這樣的規模，也需要七、八年時間。有預測稱，到2035年，全世界會因為5G經濟產出增加4%，對應全世界是12.3萬億美元的規模，2035年的GDP，全世界會因為5G增加7%。對中國的分析認為，到2035年，中國因5G發展GDP大概增加1萬億美元，帶動約1000萬個新就業崗位。“這不單對中國，對美國也一樣”。



鄧中翰指出，今年應該算是5G元年，在產業方面，中國將與全球其他科技合作夥伴一起，推動5G發展應用，相信經過幾年發展，5G帶來實際的應用就會像3G、4G一樣普遍。



來源：中國新聞網