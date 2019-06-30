中評社北京6月30日電／據中央氣象台網站消息，6月30日至7月2日，江南東部和南部以及雲南、華南北部和南部等地有分散性大雨或暴雨，局地大暴雨。6月30日，河北南部、河南北部、山東西南部以及福建、江西南部、廣東、海南島等地有35～37℃高溫天氣。



昨日上海安徽湖南廣西雲南等地部分地區出現大雨或暴雨 局地大暴雨



昨日，黑龍江東南部、吉林中東部、遼寧中東部等地的部分地區降大雨或暴雨，遼寧沈陽和遼陽、吉林省吉林市等地局地大暴雨（100～146毫米，最大小時降雨量50～70毫米）；上海、江蘇南部、安徽南部、江西北部、湖南中部、廣西中西部、雲南北部和東南部等地的部分地區降分散性大雨或暴雨，安徽池州、湖南邵陽和婁底、廣西百色和柳州、雲南楚雄和文山等地局地大暴雨（100～207毫米，最大小時降雨量60～92毫米）。



南方地區有分散性強降雨



6月30日至7月2日，江南東部和南部以及雲南、華南北部和南部等地有分散性大雨或暴雨，局地大暴雨。此外，受高空冷渦系統影響，東北地區多陣雨或雷陣雨天氣，雨量分布不均。



華北南部黃淮等地有高溫天氣



6月30日，河北南部、河南北部、山東西南部以及福建、江西南部、廣東、海南島等地有35～37℃高溫天氣。7月1日至2日，華北、黃淮等地的高溫天氣範圍將擴大，強度逐步增強。



來源：中國新聞網