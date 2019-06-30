A股上半年呈三大亮點　下半年會更好嗎？

中評社北京6月30日電／今年上半年中國A股表現亮眼，亮點頗多，不僅股指漲幅居全球前列，且科創板等重磅改革加速落地，市場投資風氣亦明顯改善。



亮點一：股指漲幅全球領先



根據金融數據服務商同花順的數據，今年上半年，上證指數累計漲幅19.45%，深證成指累計漲幅亦達26.78%，滬深兩市A股總市值增加逾10萬億元（人民幣，下同），若以5月末1.53億個賬戶粗略計算，A股上半年人均獲利逾6萬元。



與此同時，相較於全球其他主要股指，A股的表現亦值得點贊。美股方面，道瓊斯指數上半年累計漲約14%；納斯達克指數累計漲約20%，美股標普500指數累計漲約17%；歐洲方面，英國富時100指數同期上漲約10%，法國CAC40指數累計漲幅約17%，德國DAX30指數累計漲幅亦約17%；亞洲方面，日本日經225指數同期漲幅為6.3%，韓國綜合指數累計漲幅4.39%，印度孟買SENSEX30指數累計漲幅為9.26%。



中國銀行國際金融研究所研究員梁婧對中新社記者表示，上半年A股的表現好於去年同期，也好於全球其他主要市場。特別是一季度，在投資者情緒升溫、穩增長政策效果顯現、境外資金積極入場等因素的影響下，市場行情明顯走高。但進入二季度後，A股開始進入盤整期。



亮點二：重磅改革加速落地



中國資本市場加速改革，也成為上半年金融領域的一大亮點。6月13日科創板的正式開板，意味著中國多層次資本市場的建設又邁出了關鍵性的一步。近日，“滬倫通”的正式啟動以及中日ETF（交易所交易基金）互通等，則意味著中國資本市場雙向開放水平進一步提升。

