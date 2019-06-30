習近平主席回信在日本青年當中引發持續熱議

中評社北京6月30日電／“當初寫信的時候，完全沒想到會收到習近平主席的回信，相當意外也深感榮幸。”多次在“熊貓杯”全日本青年征文大賽中獲獎的日本青年中島大地28日晚在東京談到這封特殊的回信時，掩飾不住激動。



27歲的中島戴眼鏡，穿格子襯衫，在加班結束後接受了新華社記者的專訪。



中島說，他在習近平主席即將來日本出席二十國集團領導人大阪峰會之際得到習近平主席給自己回信的消息。“朋友在微信上告訴我這個消息時，我驚呆了！”



“熊貓杯”全日本青年征文大賽創辦於2014年，由人民中國雜誌社、中國駐日本大使館和日本科學協會共同主辦，旨在讓日本青年更加全面、客觀、理性地了解中國，中島多次參賽並獲獎。他上大學時便開始學習中文，多次參加前往中國的短期交流。



談及給習近平主席寫信的初衷，中島說：“中國之行讓我感受到中國人的熱情友好，也深刻體會到日中青年之間的相互理解和交流非常重要，我想要傳達這種感想。”



習近平主席在給中島的信中寫道：“得知你長期學習中文並研究中國文學，通過積極參加征文比賽和訪華交流活動，增加了對中國的認識、加深了同中國朋友的感情，我感到很高興。”



“這是對我多年堅持的最好肯定和認可，讓我非常感動。”中島說。



1992年出生的中島起初是通過《三國演義》《水滸傳》等中國古典名著了解中國的，而2011年一次為期兩周的天津之旅讓他看到了一個生機勃勃的中國。此後，他又到訪了北京、四川、廣東等地，並在去年前往上海復旦大學進行了為期半年的研修。



中島發現，中國年輕人對日本的動漫、音樂等很熟悉，而日本年輕人卻對中國非常不了解。“他們對中國的印象還停留在中國遊客那裡，不知道中國的電影和流行音樂。”



中島認為，人民相親，離不開年輕人的交流。正如習近平主席在給他的回信中強調的：中日是一衣帶水的近鄰，兩國友好的根基在民間，兩國人民友好的未來寄望於青年一代。希望中日兩國青年加強交流互鑒、增進相互理解、發展長久友誼，為開創兩國關係更加美好的明天作出積極貢獻。



習近平主席的回信在日本青年當中引發了持續熱議。



和中島一樣參加了“熊貓杯”征文大賽的山本勝司表示，中國領導人能夠傾聽一名普通日本青年的聲音，並給他回信，令他們這些學習中文的人深感振奮。



同樣參賽的鬆阪茉留說，今年是日中青少年交流促進年，日中青年之間的交流越來越頻繁，她希望將更多的精力投入到日中交流的事業中去。



習近平主席在回信中希望中島更加積極地參與中日友好事業。中島認為，這是鼓勵，是使命，也是他前行的動力。



中島今年4月碩士研究生畢業，開始在一家出版社工作，立志通過書籍這一載體，將中國的繪本和科幻小說等優秀作品引入日本，讓日本青少年感受到兩國之間的親近感。



“我接觸到很多友好的中國人，結交了很多對我來說非常重要的朋友。今後我將繼續努力，為日中青年加深彼此理解盡一份綿薄之力。”中島說。



來源：新華網

