首批5G手機有望下月底面世

中評社北京6月30日電／ 26日，MWC19（世界移動通信大會）在上海開幕，業界對於各大通信企業在5G方面的準備情況格外關注。廣州日報全媒體記者在現場了解到，與此前3G、4G時代“先建網絡，再發展終端”的情況不同，手機廠商對5G均表示準備充分，這意味著5G時代極有可能出現“網絡與終端發展齊頭並進”的場景。記者了解到，包括華為、小米、三星、OPPO在內的手機主流廠商均有在本年內推出5G手機的計劃。中國移動副總裁李慧鏑表示，首批終端預計7月取得國家入網許可，7月底開始陸續啟動上市。



運營商開建5G基站



作為5G網絡的具體建設者，運營商的建設計劃將直接影響到5G的推廣。對此，中國移動董事長楊傑表示，2019年，中國移動將在全國建設超過5萬個5G基站，在超過50個城市提供5G商用服務；2020年在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。



目前，中國電信和中國聯通暫未公布最新的5G計劃表，但均表示已在40多個城市進行了5G試驗網建設。



設備商獲多筆海外訂單



25日，中興通訊宣布已在全球獲得25個5G商用合同。26日，華為副董事長、輪值董事長胡厚崑表示，目前，華為已向全球發貨15萬個5G基站，獲得50個5G商用合同。胡厚崑預測，到2019年底，華為的基站發貨量有望突破50萬個。



雖然5G發展得如火如荼，但至今未出現“殺手級”的應用，這讓業界紛紛預測5G時代首個會遭到“顛覆”的行業會是什麼。對此，胡厚崑表示，5G最大的變化是應用場景更豐富、更多元，目前只是醞釀期，隨著業界對場景和應用的深入挖掘，將會有“雪崩式”的發展。



