秘魯隊淘汰烏拉圭隊躋身美洲杯四強

中評社北京6月30日電／三次進球無效，蘇亞雷斯失點！在2019美洲杯最後一場四分之一決賽中，烏拉圭隊在點球大戰中以4：5不敵秘魯隊，無緣四強。



上半場開場兩隊顯得勢均力敵，直到第14分鐘，烏拉圭隊的蘇亞雷斯才開辟首個進球機會，但未能如願。第28分鐘，烏拉圭隊的阿拉斯卡埃塔攻下首枚進球，但因為越位被判無效。下半場秘魯隊來勢汹汹，但優勢並未持續太久。第68分鐘時，烏拉圭隊的卡瓦尼進球，再次因越位被判無效。之後烏拉圭隊不斷攻向對手球門，秘魯隊大多數時間都在被動防守。第82分鐘，烏拉圭隊的蘇亞雷斯再度進球，又因越位無效。



比賽不得不進入點球大戰。遺憾的是，蘇亞雷斯首個點球射門就被秘魯門將加萊塞撲住。之後兩隊贏得所有點球，烏拉圭隊以一球之差輸掉比賽，止步八強。



烏拉圭隊是獲得美洲杯冠軍次數最多的球隊，也是本屆美洲杯C組第一。90分鐘裡烏拉圭隊射門12次，而秘魯隊只有3次。賽後秘魯隊主帥加雷卡也感嘆這場比賽踢得很艱難。



然而，比賽中烏拉圭隊出現了7次越位，是本隊與勝利失之交臂的關鍵因素。烏拉圭主帥塔瓦雷斯表示，7次越位放在任何一場比賽中都過多了。



7月3日，秘魯隊將在半決賽中迎戰智利隊。



來源：新華網



