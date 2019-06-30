竹苗民代到齊挺韓　現場擠爆30萬人

韓國瑜新竹造勢場，新竹市民代全到齊。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月30日電（記者 黃文杰）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020.贏回台灣”造勢活動最終場今天下午4點在新竹縣政府廣場登場，韓國瑜預計在晚上7點大進場，隨即上台發表演說。下午6點37分，韓國瑜還沒進場，主辦單位當場宣布現場人數超過25萬人。到7時許韓國瑜抵達開講時，主持人、立委許淑華宣布現場已有30萬人，現場滿滿人潮。新竹縣、新竹市、苗栗縣等三縣市議員、藍委都到齊，上台開講表達支持韓國瑜披藍袍競選2020。



桃竹竹苗4大客家縣市向來是藍營鐵票倉，韓國瑜選在新竹縣造勢，積極搶攻客家票源。4縣市民代出席情況極具象徵意義。在晚間7點之前，新竹市議會黨籍市議員都到齊了，包括正副議長許修睿、余邦彥都上台；苗栗縣山海線也到齊了，陳超明、徐志榮兩位該選區“立委”都到場，上台力挺韓國瑜；新竹縣“立委”林為洲、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳、議會黨團書記長林思銘等人都上台開講。



而桃園市民代，之前就傳出礙於朱立倫曾擔任桃園縣長，不便表態相挺。



新竹場的主持群龎大，除了之前的主持班底，包括國民黨“立委”許淑華、台北市議員王鴻薇等人，新增的主持人很接地氣，包括新竹市議員陳慶齡、陳啟源，及苗栗前三義鄉長徐文達、現任公館鄉代會主席劉冠霆、前新竹縣青工會總會長盧麗娟等人。