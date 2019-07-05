中評鏡頭：來大阪帶你看豐臣秀吉的家

天守閣遠景（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月5日電（記者 郭至君G20後續報道）大阪城位於日本大阪市中央區的大阪城公園內，為大阪名勝之一，G20大阪峰會的晚宴就是在大阪城公園內的大阪迎賓館舉行的。大阪城和名古屋城、熊本城並列日本歷史上的三名城，別名“金城”或“錦城”，由豐臣秀吉建造，是豐臣氏的本家所在。在安土桃山時代，這裡是豐臣秀吉的居城。後來德川家康以兩次大阪之役消滅了豐臣家，此後大阪城成為德川幕府控制西日本大名的重要據點，現在大阪城被認定為日本國家特別歷史遺跡。



當年豐臣秀吉為了建造大阪城，他命令全國的諸侯都要參與興建工程。許多護城河及城郭的石塊也是由各地諸侯所捐獻而來，並且在三年內動用了數十萬名的勞工，以其辛苦的血汗建造而成。大阪城外整個長達12公里的石牆，估計約動用了50萬塊的石塊。整個大阪城的建築結構共分成內城、中城與外城，雖然經過戰亂，但是內外兩道護城河以及兩道高大的石壁至今仍然保存完好，只是從殘存焦黑的石壁仍可懷想當年德川與豐臣交戰時的慘烈情形。其它如大手門以及多門箭樓則被指定為重要文化財，頗值得觀賞。



天守閣是大阪城內主要的建築主體，而天守閣則是經過1931年模仿豐臣時代的天守閣外觀所建造的。高13公尺的天守台上矗立著高39.8公尺的天守閣，最高的第八層樓上則可以眺望大阪市景，其它層樓則展示了包括各種的武器、豐臣秀吉的木像、書簡、以及以模型展示當年作戰的作戰圖等，還有以電視配合投影的方式描繪豐臣秀吉的一生，除此之外也呈現了大阪城複原之後的模型。在二至七樓的數據館中，可以看到豐臣秀吉由一介平民成為不可一世的英雄的輝煌卻也悔恨的一生。經過1997年重新翻修之後，天守閣有著白色的牆面配以綠色的屋瓦，並在每個飛翹的檐端裝飾著用金箔所塑造的老虎與龍頭魚身的金鯱（有防火之意）的動物造型，看來相當金碧輝煌。



大阪城位於大阪的中心，作為大阪的象徵而備受愛戴。這附近都被規劃成為“大阪城公園”，梅花和櫻花等等在各自的季節綻放，這裡已成為遊客絡繹不絕的古跡公園。公園周圍與古代宮殿遺跡及商業區相鄰。還有能夠體驗最尖端技術的設施，能讓參觀者感受到大阪的多樣魅力。“大阪城公園”面積廣闊，占地約107萬平方米，整個公園被鬱鬱葱葱的樹木所環繞。每年1月中旬至3月上旬，以梅林為中心，約有1250棵梅樹盛開，而到了3月下旬至4月上旬，約有4000棵櫻花樹也競相綻放，使這裡成為日本為數不多的賞花勝地，每年的花季都吸引著眾多遊客前來。