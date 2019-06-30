安倍最後一刻與特朗普交涉G20艱難通過宣言

中評社香港6月30日電／在二十國集團（G20）大阪峰會上，各方就貿易、環境、數據流通形成意見對立，如履薄冰的協調工作持續至29日閉幕前最後一刻。共同社消息，首腦宣言直至閉幕前夕仍未能彙總，有意見指出“只能放棄宣言，發表主席聲明”（消息人士語）。在此情況下，日本首相安倍晉三將希望寄託在與美國總統特朗普直接交涉。



▽主席交替



在首腦們進行最終階段討論的同時，首腦親信參加的協調人會議也在推進宣言起草工作。各國圍繞氣候變化相關措辭互不退讓，時間在焦急中流逝。



接到報告的安倍將主席一職交給副首相兼財務相麻生太郎，前往面見特朗普，才艱難地獲得他對宣言的認同。夾在各國之間的日本最終完成彙總工作，保住了作為主席國的面子，然而通過的首腦宣言卻成為貌合神離色彩濃厚的內容。



日本最初打算在峰會中採取極力反映美國意向的方針。考慮到退出全球變暖對策《巴黎協定》的美國特朗普政府，甚至向與會各方提出從宣言中刪除表明履行該協定決心的方案。



但不僅是發達國家，此舉還遭到印度等發展中國家的強烈反對。法國總統馬克龍指出“這是（不允許逾越的）紅線”，稱也可能拒絕在宣言上籤名，以示徹底抗議。



據參加措辭協調工作的官員稱，討論持續整夜至29日凌晨5點左右，並於數小時後重啟。



▽現代的石油



對於7月即將迎來日本參院選舉的安倍來說，無論如何必須避免出現討論前功盡棄、宣言無法通過的事態。其尤為注重的是就“大阪Track”達成共識，該框架力爭使會員制社交網站（SNS）等利用中產生的龐大數據能夠自由流通。



與會各方的立場錯綜複雜。日美認為應使數據能夠跨境流通。歐盟（EU）對流通本身表示支持的同時，更注重保護個人信息。擁有龐大人口的中國及印度視數據為現代經濟的關鍵所在，“就像石油之於工業經濟”（中國國家主席習近平語），明顯有意在本國內部實施管控。



據相關人士稱，有關28日安倍宣佈大阪Track啟動的活動，原本都擔心美中首腦是否出席。外相河野太郎通過電話拜託美中雙方，才得以實現出席。但無法否認該活動提出的“制定國際規則”所謂何意並不明確。



大阪Track最終未成為峰會的正式議題，僅被作為部分有意願國家首腦的宣言。