新華社：板門店“金特會”釋放積極信號

中評社北京6月30日電／正在韓國訪問的美國總統特朗普6月30日在板門店與朝鮮最高領導人金正恩握手會面。隨後，特朗普跨越軍事分界線來到朝方一側，成為朝鮮戰爭停戰以來踏上朝鮮國土的首位美國在任總統。



新華社報道，分析人士指出，這是朝鮮停戰協定簽署後近66年來美國和朝鮮最高領導人首次在板門店會面，具有重要象徵意義，也釋放出積極信號，有助於打破朝美對話僵局，推動半島問題的政治解決進程。



朝美各有考量



特朗普與金正恩在會面中均表達了繼續對話以及改善雙邊關係的意願。



此次板門店會面看似突然，但實際上是各方不斷探索的結果。過去一段時間來，朝、韓、美均作出一些積極姿態，力求打破對話僵局。



據朝中社4月13日報道，金正恩說，如果美國“以正確的態度、正確的策略”提議舉行朝美領導人第三次會晤，“我方願意再見一次”。6月11日，特朗普說，他收到金正恩來信，這封信“很熱情、很友好”。次日，正在挪威訪問的韓國總統文在寅呼籲金正恩和特朗普早日再次會晤，以維持朝美之間的對話勢頭。6月23日，朝中社說，金正恩收到了特朗普親筆信，金正恩表示，“信中包含良好內容”。



中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生認為，朝美領導人此次板門店會面背後有著各自考量。



對於美國而言，由於此前的美朝領導人河內會晤無果而終，美國國內對於對話解決朝核問題的質疑聲增大。特朗普再度與金正恩會面，表明他仍希望通過對話方式來處理半島問題。其次，美國總統選舉將於明年舉行，特朗普希望借會面給自己競選連任加分。



王俊生說，朝鮮方面也希望繼續通過對話來改善與美國的關係。當前，朝鮮國內戰略重心轉移到經濟建設上，通過與美國對話可以創造有利國際環境，有利於朝鮮實現發展經濟的戰略目標。

