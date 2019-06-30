郭台銘：蔡只想挑戰端　我要給大家繁榮

郭台銘上台致詞，全家總動員陪在旁邊。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月30日電（記者 張嘉文）參加中國國民黨2020黨內初選的前鴻海董事長郭台銘今天重砲抨擊蔡英文，只想挑起兩岸的戰端，他出來參選就是要給大家一個安定繁榮的生活。他要當一個做事的“總統”，強力打擊貪汙，不管官位再大，絕對依法辦理。他並強調，他是新鮮人，不會造勢，只會做事”。



郭台銘說，他要做一個有效率的政府，現在的政府沒有效率、亂花錢，不該花的錢花得太多了，政府的效率都給政黨打算。他要把政府的效率、效能提升非常多，他要台灣像一家公司一樣，有效率的經營。



郭台銘今晚在新北市板橋區第二體育場，參與由弟媳羅玉珍擔任董事長的永真教育基金會主辦的“歡樂嘉年華”公益園遊會。郭台銘上台時，全家總動員，包括弟弟郭台強和弟媳羅玉珍，還有妻子曾馨瑩和媽媽初永真，以及表姐、台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬都上台力挺。約有2萬多人參與。



郭台銘說，如果沒有“中華民國”，就沒有台灣的安定，沒有台灣就沒有新北，沒有新北就沒有板橋，所以今天也感謝先民，也告訴他自己和同學，他就是在板橋出生，是板橋囡仔，而現在板橋的囡仔受到媽祖的保佑，征戰世界。



郭台銘說，幾個民進黨的朋友在幾年前跟他說，“老郭，你不要搞錯了，民進黨創黨時是很清廉的，但現在民進黨跟國民黨差不多了，民進黨也是孫中山的信徒”，郭表示，所以不要相信民進黨。



郭台銘在台上猛批蔡英文，說他在騎機車送貨時，蔡讀台大卻開車上課，這樣就知道誰是庶民。郭還問現場民眾，他跟蔡比起來，誰比較像三軍統帥，現場都高喊是郭台銘。



郭台銘接著批評，蔡英文只想挑起兩岸的戰端，她這麼想戰怎麼不自己上戰場，叫自己的人上戰場？他出來參選就是要給大家一個安定繁榮的生活。