安倍未能借普京訪日之機推進領土談判

中評社香港6月30日電／共同社報道指出，在時隔約兩年半於日本舉行的日俄首腦會談上，北方四島領土談判依然未能見到重大進展。日本首相安倍晉三自2012年第二次上台執政以來，一直力爭實現作為“戰後外交總決算”的領土歸還。此次俄羅斯總統普京訪日被定位為打開談判局面的好機會，但最終未能得到有效利用。安倍藉助首腦間的友好關係促使普京做出決斷的戰略也顯露出侷限性。



▽重啟談判



“為了締結和平條約，必須穩步前進。這將通過我和普京總統的堅定決心來實現。”29日於大阪舉行會談後，安倍在聯合記者會上強調了解決領土問題的決心。不過，他一直保持僵硬的表情，從中可見談判的嚴峻狀況。



安倍的對俄談判始於2013年4月。他在莫斯科與普京舉行會談，簽署了寫明“將以雙方均可接受的方式最終解決”的聯合聲明。日俄關係消息人士評價稱：“自森喜朗政府以來，正式重啟了關於北方四島領土問題的談判。”



▽26次會談



安倍採取反復與普京舉行首腦談判的戰略，從2006年安倍第一次執政算起，這是累計第26次首腦會談。多數會談都舉行了僅有口譯人員在場的“1對1”談判。此舉的背後原因是日本政府分析認為，只有在俄羅斯手握大權的普京才能做出重要決策。



安倍最初將2016年12月的普京訪日視為談判的關鍵節點。“為了使其理解締結和平條約將帶來很大好處”（外務省相關人士語），安倍提出了對俄經濟合作計劃，但談判並未取得進展。



▽放手一搏



瞄準普京為出席二十國集團（G20）大阪峰會訪日，安倍去年11月在新加坡放手一搏。他向普京提議“基於1956年《日蘇共同宣言》開展談判”，這意味著簽署僅歸還北方四島中兩島的和平條約。



該方案實際上放棄了另外兩島，“對首相來說風險極大”（安倍週邊人士語）。即使如此，安倍認為承認寫明移交兩島的《日蘇共同宣言》有效性的普京很可能會同意。



安倍力爭在配合G20舉行的日俄首腦會談上達成框架協議，兩國政府反復談判，但最終被迫放棄。其原因是俄方反復要求日本承認俄羅斯對北方四島的主權，堅持強硬態度。



許多意見認為，對於因養老金制度改革導致支持率走低的普京而言，目前無法做出將島嶼移交給日本的決斷。當下只能將圍繞與領土談判並無直接關係的北方四島共同經濟活動的磋商作為重點。不可否認安倍已陷入束手無策的狀況。