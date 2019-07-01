民調最後倒數　韓家軍邱烽堯注意這些事

韓國瑜新竹造勢活動30日下午在新竹縣政府前廣場舉行。（中評社 林谷隆攝） 中評社新竹7月1日電（記者 林谷隆）挺韓的中國國民黨新北市議員邱烽堯接受中評社訪問表示，國民黨初選民調8日登場，這段時間韓家軍要透過各種平台，呼籲全台韓粉要在家中守電話，將韓粉化成幫韓出線的實質力量，也要呼籲藍營支持者發揮正向的團結力量，支持國民黨最強的人選。



韓國瑜初選前最終場造勢6月30在新竹舉行，主辦單位宣稱有30萬人參加。他也說，看到韓國瑜蠟燭兩頭燒，韓粉都很心疼，韓每場造勢都這麼多人，就是支持者到場，將心中的怨氣與悶氣，怒吼出來。



邱烽堯，淡江大學大陸研究所法學碩士，現任新北市議員（連任三屆）、國民黨新北市黨部副主委、中和韓國瑜後援會會長，曾任新北市青工總會長、中和區後備軍人輔導中心秘書主任等職。邱父是前台北縣中和市長邱垂益，韓國瑜曾任其副手、中和副市長（2005－2006年），邱家與韓有兩代交情。



已取得國民黨“立委”提名的邱烽堯30日下午在韓國瑜新竹造勢活動現場，接受中評社訪問。



他表示，現在距離7月8日國民黨進行初選電話民調，已經剩下不到十天，這場新竹造勢可以算是民調前最後一場造勢大會，接下來要如何凝聚韓粉的士氣，讓大家在7月8日至14日，可以在家中顧電話，幫韓國瑜守住每一通電話民調，這是現在最重要的工作。



邱烽堯說，包括明白接通民調電話後，要如何正確回答所有的問題，成為有效的樣本，這要靠各種社群平台的力量，幫助韓國瑜宣傳，讓所有韓粉都可以成為幫助韓國瑜通過電話民調的實質力量。



他也說，國民黨7月7日在台北凱道辦一場“反公投修惡”的造勢活動，希望能讓藍軍的力量大爆發，緊接著在後續幾天電話民調中，發揮正向的力量，讓國民黨最強的人選出線，這是每一位藍軍應該要有共識。



針對民調的“陰謀論”，邱烽堯提到，綠營媒體揣測及深綠在各種平台上，有傳播一些不實訊息，可能會影響國民黨電話民調，目前確實有這樣的現象。

